Farías reveló gran desventaja de clubes colombianos en copas internacionales

Uno de los entrenadores extranjeros que dirigió los últimos años en el fútbol colombiano ha sido el venezolano César Farías, quien recordemos tuvo paso por el banquillo de Águilas Doradas, América de Cali y Junior de Barranquilla, sin lograr títulos en esas experiencias.

El estratega que también es reconocido por su paso en la Selección de Venezuela, salió de Junior en junio del año pasado ante dudas en su rendimiento, sin embargo, su imagen no sufrió desprestigio y el Barcelona de Ecuador decidió contratarlo a inicios de este 2026, club donde ha venido destacándose.

Farías criticó el formato y la edad en el fútbol colombiano

El entrenador de 53 años estuvo en el programa ‘Planeta Fútbol’ de RCN Radio y habló entre otras cosas del formato que se maneja en el fútbol colombiano, el cual según Farías no ayuda para que los equipos sean protagonistas en copas internacionales, como sí lo han venido haciendo los clubes ecuatorianos.

“Yo veo un futbol muy parecido, en cuanto a los viajes, en cuanto a la altitud, el descenso, en cuanto a la calidad futbolística, después unos aspectos que no me corresponden, pero que puedo opinar... en Colombia hay más equipos grandes y más equipos en su campeonato, pero tiene un formato que no le permite tener continuidad a los grandes en las copas y se van alternando, en esa alternancia no están siendo coperos de manera constante”, dijo Farías.

“Internacionalmente se necesita otro ritmo y veo que hay posiciones claves en los equipos donde hay mucho hombre mayor, son los que sostienen las hinchadas y lideran los planteles, pero en la copa se necesita más de eso. Los referentes del FPC son mayores (40 años), al no tener espacio los más jóvenes se dificulta la sucesión de desarrollo y luego se paga eso en torneo internacional”, añadió el director técnico.

La gran labor de César Farías en el Barcelona de Guayaquil

El estratega logró clasificar al Barcelona de Guayaquil para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, esto, tras vencer a rivales de alta categoría como Argentinos Juniors y Botafogo, demostrando nuevamente el buen momento de los clubes ecuatorianos en las competencias internacionales, emparejando su nivel con los cuadros argentinos y brasileños que históricamente han sido superiores.

