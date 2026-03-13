Colombia da un golpe de autoridad en Libertadores: cuatro equipos en competencia

El 2026 parece pintar de la mejor manera para el fútbol colombiano en torneos internacionales, teniendo en cuenta lo acontecido con el Deportes Tolima e Independiente Medellín, que lograron superar las fases previas de la Copa Libertadores y escribieron su nombre en la fase de grupos del torneo internacional, haciendo que Colombia tuviese cuatro equipos en este certamen.

Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima e Independiente Medellín serán los encargados de llevar la bandera tricolor en la Copa Libertadores, un hecho que marca un hito en el fútbol colombiano, pues tuvieron que pasar varias temporadas para que Colombia volviese a tener cuatro equipos en el torneo más importante de Sudamérica.

¿Hace cuánto Colombia no tenía 4 equipos en Libertadores?

Tuvieron que pasar cinco años para que Colombia vuelva a tener cuatro equipos en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La última vez que el FPC tuvo 4 clubes fue en el 2021, dejando un saldo no tan favorable para el rentando nacional, pues la actuación de los equipos no fue la adecuada.

En dicha oportunidad, los encargados de representar a Colombia en Libertadores fueron Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, América de Cali y Junior de Barranquilla. Ninguno de estos cuatro equipos logró acceder a los octavos de final del torneo internacional y tan solo dos pudieron acceder a la fase de eliminatorias de la Copa Sudamericana.

El verde antioqueño estuvo en el grupo F con Argentinos Juniors, Universidad Católica y Club Nacional. Quedó eliminado del torneo tras ubicarse en la última posición del grupo. Por su parte, Junior y Santa Fe quedaron en el grupo D con Fluminense y River Plate, lo que dejó a ambos equipos eliminados de la Libertadores.

Por último, el América de Cali estuvo en el grupo H con Deportivo La Guaira, Cerro Porteño y Atlético Mineiro, ubicándose en la tercera posición y logrando el tiquete a la Copa Sudamericana, donde no tuvo su mejor participación y fue eliminado prematuramente.

Sin ninguna, la participación de los cuatro equipos en la Copa Libertadores deja un hecho histórico en Colombia, pues es la cuarta oportunidad en el siglo XXI que el FPC tiene esta cantidad de representación en este torneo. También lo había logrado en el 2018, 2005, 2021 y 2026.

¿Cuándo se hará el sorteo de los torneos internacionales?

Cabe mencionar que la Conmebol tiene programado el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana el próximo jueves 19 de marzo, donde los seis equipos que estarán (Santa Fe, Junior, DIM y Tolima, Copa Sudamericana) y (América y Millonarios, Copa Sudamericana) conocerán sus respectivos grupos.