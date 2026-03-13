[Video] Quintero falló insólito penalti en estreno de Coudet en River

River Plate estrenó la era de Eduardo Coudet como entrenador con un ajustado triunfo a domicilio por 1-2 ante Huracán por la décima jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino, duelo que además tuvo dos expulsiones: Lucas Carrizo en el local y Facundo Colidio en la visita.

Con goles de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel, de penalti, el ‘Millonario’ se impuso ante un rival que logró el transitorio empate a través del ecuatoriano Jordy Caicedo, también a través de una pena máxima.

El penalti errado por Juan Fernando Quintero

El encuentro tuvo, además, otro penalti que esta vez fue detenido por el portero ecuatoriano Hernán Galíndez al ingresado colombiano Juan Fernando Quintero, quien no pudo celebrar el que sería el 2-1 parcial en el partido, esto, pese a que el rebote del arquero le quedó al volante colombiano que impactó de cabeza muy mal el balón.

Cabe recordar que el volante de la Selección Colombia regresaba de una lesión que le había impedido hacer presencia en los últimos dos partidos, por otro lado, el otro colombiano Kevin Castaño, no tuvo minutos en el partido y permaneció en el banco de suplentes.

Así quedó River Plate en la liga local tras la victoria sobre Huracán

De esta manera, Eduardo Coudet (tras su salida del Deportivo Alavés español) comenzó su era al frente de River con un triunfo luego de la salida de Marcelo Gallardo, en su segundo ciclo en el ‘Millonario’ y el interinato por un partido de Marcelo Escudero.

Con esta victoria, el equipo ‘millonario’ trepó a la quinta posición de la Zona B con 14 unidades, mientras que Huracán se quedó en el octavo lugar con 12 puntos, grupo que recodemos es liderado por Belgrano con 18 unidades.

En el Estadio Tomás Adolfo Ducó estuvo en un palco el técnico argentino Sebastián Beccacece, seleccionador de Ecuador, que observó a sus jugadores: el portero Galíndez y el delantero Caicedo en el ‘Globo’, además de Kendry Páez en River Plate.

