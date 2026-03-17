En la antesala de un duelo decisivo por la Liga de Campeones, el colombiano Luis Díaz se mostró confiado y enfocado con el Bayern Múnich de cara al partido de vuelta frente a Atalanta, una serie que promete emociones y alta exigencia.

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El italiano Giacomo Raspadori, que no juega desde el 14 de febrero, apunta a ser la principal novedad del Atalanta para el duelo de vuelta de octavos de final de Liga de Campeones en el que persigue una remontada casi imposible, tras el 1-6 encajado en Bérgamo (norte) ante el Bayern Múnich.

Raspadori, importante para el técnico Raffaele Palladino como segundo punta, completa la tercera incorporación que eleva el techo competitivo del Atalanta, después de las del belga Charles De Ketelaere y el brasileño Ederson.

El Atalanta llega con muy pocas opciones de remontar por la abultada diferencia de cinco goles que separan la prórroga, pero con la intención de hacer daño a un Bayern de Múnich que llega muy mermado en portería, con las lesiones de Manuel Neuer y Sven Ulreich, y con la duda de Jonas Urbig, que sufrió una conmoción cerebral precisamente ante el Atalanta.

Luis Díaz, con el Bayern previo a Champions: "Disfruto cada jugada, cada momento, cada gol"

El extremo guajiro atraviesa un momento de plenitud futbolística, reflejado no solo en su rendimiento dentro del campo, sino también en su mentalidad. “Yo disfruto mucho el fútbol, vivo feliz tanto en los entrenamientos como en los partidos. Soy el mismo en todo momento”, expresó, dejando ver una de las claves de su regularidad: la naturalidad con la que asume cada compromiso.

Díaz también destacó la confianza que ha construido en su juego, especialmente cuando entra en contacto con el balón. Consciente de su capacidad para desequilibrar, el colombiano entiende el impacto que puede generar en las defensas rivales. “Sé que cuando tengo la pelota soy peligroso. Me encanta generar esos momentos caóticos para el rival, porque de eso vivimos los delanteros”, afirmó.

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Esa sensación de peligro constante no solo fortalece su rendimiento individual, sino que también potencia el funcionamiento colectivo del Bayern. El atacante explicó que percibir el respeto o incluso el temor del adversario es una señal de que está haciendo bien las cosas. “Cuando sientes que el rival teme o que estás aportando al equipo, la confianza crece mucho más”, añadió.

Además, Díaz resaltó el valor de disfrutar cada acción dentro del terreno de juego, desde una jugada individual hasta una asistencia o un gol. Para el colombiano, cada intervención representa una oportunidad de contribuir al objetivo común. “Disfruto cada jugada, cada momento, cada gol y cada asistencia. Todo lo que sirva para ayudar al equipo”, señaló.

Con esa mentalidad, Luis Díaz se perfila como una de las principales cartas ofensivas del Bayern en un compromiso determinante, donde su desequilibrio y confianza pueden marcar la diferencia en la lucha por avanzar a la siguiente fase del torneo europeo.