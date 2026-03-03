Favoritos, sedes y formato: Cuenta regresiva de 100 días para La Copa Mundo 2026

Faltan 100 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento deportivo más importante del planeta. La expectativa crece con la posibilidad de ver por última vez en una cita mundialista a figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes podrían cerrar una era dorada del fútbol. Con ellos, uno de los nuestros, James Rodríguez.

El estadio Azteca presenta algunos retrasos en las obras: albergarán el partido inaugural

El torneo comenzará el 11 de junio en el mítico Estadio Azteca, donde México enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural. La final está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

A 100 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el emblemático Estadio Azteca enfrenta retrasos en su remodelación, el escenario avanza lentamente tras años de escaso mantenimiento.

Las obras, iniciadas en 2024, contemplan ampliar la capacidad a 90 mil espectadores y modernizar infraestructura interna. Sin embargo, la instalación de butacas y otros trabajos clave siguen incompletos. La incertidumbre crece mientras el tiempo apremia y la FIFA exige un estadio plenamente operativo semanas antes del inicio del torneo.

Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo será organizada por tres países: Estados Unidos, México y Canadá, con un total de 16 sedes y 104 partidos, cifra récord en el certamen.

El formato fue ampliado a 48 selecciones, que se dividieron en 12 grupos. Los dos primeros de cada zona avanzarán, junto a los ocho mejores terceros, lo que añade una nueva capa de emoción y estrategia.

La Selección Argentina defenderá el título conseguido en 2022, mientras otras potencias buscarán destronarla en un torneo que promete marcar un antes y un después en la historia del fútbol mundial.

Favoritos para llevarse el Mundial 2026: Argentina quiere un nuevo título

A 100 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, comienzan a perfilarse los principales candidatos al título, en una encuesta impulsada por usuarios de Reddit, varias potencias tradicionales lideran las apuestas.

La vigente campeona, Selección Argentina, encabeza la lista, impulsada por la posibilidad de que sea el último Mundial de Lionel Messi. Le sigue Brasil, que genera expectativa por la influencia del técnico Carlo Ancelotti.

En el grupo de favoritos también aparece España, respaldada por su reciente rendimiento y el talento de Lamine Yamal. Por su parte, Inglaterra se sostiene como candidato gracias al gran momento de Harry Kane y una nueva generación prometedora.

Cierra el listado Francia, que pese a contar con figuras como Kylian Mbappé, no lidera las preferencias. Llama la atención la ausencia de Portugal, que podría disputar el último Mundial de Cristiano Ronaldo.