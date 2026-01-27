El 'Cucho' tiene fecha de regreso: así evoluciona de su lesión muscular

Real Betis tiene la esperanza de recuperar, cuánto antes, a su delantero estrella Juan Camilo 'Cucho' Hernández; el artillero tuvo un prolongado tiempo de ausencia con la escuadra española. El DT Manuel Pellegrini ha reiterado en varias oportunidades que la presencia del colombiano es necesaria.

Lea también Arde el camerino de Millonarios: Mackalister Silva se desahoga

El pereirano completa 10 anotaciones: uno en Uefa, uno en Copa del Rey y ocho en La Liga, entre ellos tantos al Español, Valencia, Barcelona y Real Madrid. El delantero de 26 años se perdió encuentros cruciales: Elche, Villarreal, PAOK, Alavés, y Feyenord.

Juan Caimilo Hernández regresa para la Copa del Rey contra Atlético de Madrid

La expectativa del entrenador es recuperarlo para el duelo directo por Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, el jueves 5 de febrero, y apurándolo para que llegue el fin de semana contra el Valencia.

El jugador colombiano comenzaba el año encendido, sus goles lo tenían en una posición privilegiada en la tabla de artilleros de La Liga, un hecho no menor, en dónde se codeó con nombres como Robert Lewandowski, Kylian Mbappé y Ferrán Torres, el Cucho aún se mantiene en el Top 8, a pesar de la lesión.

En el partido contra Real Oviedo el colombiano contó con la mala suerte de lesionarse y perder pisada en la tabla goleadora, al minuto 80 abandonó el campo de juego, tras el mismo, su DT, Manuel Pellegrini, aseguró que probablemente el cafetero sentía molestias musculares, el club confirmó la noticia.

El colombiano completó 17 días sin tocar las canchas, pues este martes 27 tuvo un pequeño reconocimiento en el césped.

Lea también Gustavo Álvarez suena para Millonarios: experiencia del argentino

El periodista español Pepe Elías confirmó que el colombiano tuvo trabajos en la cancha: “El Cucho Hernández acorta plazos y ya ha empezado a tocar balón con vistas a poder estar en la Copa ante el Atlético e incluso el domingo ante el Valencia, si todo va bien”.