Fecha y sede confirmada para la Finalissima entre España y Argentina

La Finalissima ya tiene fecha y sede confirmadas, y enfrentará a España, campeona de Europa, y a Argentina, campeona de América, en un duelo de alto calibre entre dos potencias del fútbol mundial.

El partido se disputará el próximo 27 de marzo en el estadio Lusail de Catar, escenario emblemático que albergó la final del Mundial de 2022 y que volverá a recibir un evento de alcance global.

La confirmación fue realizada este jueves de manera conjunta por la CONMEBOL, la UEFA, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de la alianza entre ambas confederaciones.

El encuentro está programado para iniciar a las 21:00 horas locales, lo que equivale a las 19:00 en horario de Europa Central y a las 18:00 GMT, en una jornada que promete captar la atención del planeta fútbol. A las 11:00 será en Colombia.

Esta será la primera vez que la selección española dispute la Finalissima, torneo que ya tuvo tres ediciones, dos de ellas bajo el nombre de Copa Artemio Franchi, ganadas por Francia en 1985 y Argentina en 1993.

La Albiceleste, además, llega como actual campeona del mundo y defensora del título, luego de imponerse a Italia por 3-0 en la edición de 2022, disputada en el estadio de Wembley, en Londres.

España afrontará el reto no solo como vigente campeona de la Eurocopa, sino también como líder del ranking FIFA, superando justamente a la selección dirigida por Lionel Scaloni.

Historial de Argentina vs España

El historial entre ambos seleccionados marca 14 enfrentamientos, con seis victorias para cada uno y dos empates, siendo el último duelo oficial un amistoso en marzo de 2018, que terminó con triunfo español por 6-1 en Madrid.

Desde los organismos, el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, y su par de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, coincidieron en destacar el valor simbólico y deportivo del encuentro, mientras que las autoridades cataríes resaltaron el orgullo de volver a ser sede de un evento futbolístico de primer nivel.