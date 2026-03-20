Fechas y horarios para los partidos de Junior en la Copa Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer este viernes 20 de marzo las fechas y horarios de los partidos de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2026.
En el caso de Junior de Barranquilla, el conjunto 'rojiblanco' comparte el grupo F con Palmeiras de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay y Sporting Cristal del Perú.
Fixture de Junior en la Copa Libertadores
Junior de Barranquilla debutará en la fase de grupos de la Copa Libertadores el miércoles 8 de abril recibiendo en el estadio Jaime Morón de Cartagena a Palmeiras.
El duelo entre colombiano y brasileños dará inicio a las 19:30, horario local.
Fecha 1 - miércoles 8 de abril
Junior Vs Palmeiras
Hora: 19:30
En la segunda jornada, programada para el martes 14 de abril, Junior visitará a Cerro Porteño desde las 17:00, horario colombiano.
Fecha 2 - martes 14 de abril
Cerro Porteño Vs Junior
Hora: 17:00
La primera ronda la cerrará Junior el martes 28 de abril, también en condición de visita, frente a Sporting Cristal del Perú desde las 21:00.
Fecha 3 - martes 28 de abril
Sporting Cristal Vs Junior
Hora: 21:00
En la cuarta fecha, el conjunto barranquillero recibirá a Cerro Porteño desde las 21.
Fecha 4 - jueves 7 de mayo
Junior Vs Cerro Porteño
Hora: 21:00
Junior volverá a jugar como local en la quinta fecha, pero en esta oportunidad contra Sporting Cristal.
Fecha 5 - miércoles 20 de mayo
Junior Vs Sporting Cristal
Hora: 21:00
La fase de grupos la cerrará Junior en condición de visita frente a Palmeiras el jueves 28 de mayo.
Fecha 6 - jueves 28 de mayo
Palmeiras Vs Junior
Hora: 17:00