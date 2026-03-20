Fechas y horarios para los partidos de Junior en la Copa Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer este viernes 20 de marzo las fechas y horarios de los partidos de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2026.

En el caso de Junior de Barranquilla, el conjunto 'rojiblanco' comparte el grupo F con Palmeiras de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay y Sporting Cristal del Perú.

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Fixture de Junior en la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla debutará en la fase de grupos de la Copa Libertadores el miércoles 8 de abril recibiendo en el estadio Jaime Morón de Cartagena a Palmeiras.

El duelo entre colombiano y brasileños dará inicio a las 19:30, horario local.

Fecha 1 - miércoles 8 de abril

Junior Vs Palmeiras

Hora: 19:30

En la segunda jornada, programada para el martes 14 de abril, Junior visitará a Cerro Porteño desde las 17:00, horario colombiano.

Fecha 2 - martes 14 de abril

Cerro Porteño Vs Junior

Hora: 17:00

La primera ronda la cerrará Junior el martes 28 de abril, también en condición de visita, frente a Sporting Cristal del Perú desde las 21:00.

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Fecha 3 - martes 28 de abril

Sporting Cristal Vs Junior

Hora: 21:00

En la cuarta fecha, el conjunto barranquillero recibirá a Cerro Porteño desde las 21.

Fecha 4 - jueves 7 de mayo

Junior Vs Cerro Porteño

Hora: 21:00

Junior volverá a jugar como local en la quinta fecha, pero en esta oportunidad contra Sporting Cristal.

Fecha 5 - miércoles 20 de mayo

Junior Vs Sporting Cristal

Hora: 21:00

La fase de grupos la cerrará Junior en condición de visita frente a Palmeiras el jueves 28 de mayo.

Fecha 6 - jueves 28 de mayo

Palmeiras Vs Junior

Hora: 17:00