Junior pasa por un mal momento y tiene dos nuevos problemas

Junior de Barranquilla pasa por un mal momento en la temporada 2026, después de caer ante Deportivo Independiente Medellín en la fecha 12 de la Liga BetPlay.

A pesar de estar en la séptima posición con 19 puntos, el rendimiento del conjunto 'rojiblanco' ha generado fuertes críticas hacia el plantel de jugadores y el cuerpo técnico liderado por Alfredo Arias.

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Junior tiene dos nuevos problemas

Después de caer ante Medellín en el estadio Atanasio Girardot se conocieron dos nuevos problemas en Junior.

Y es que dos jugadores que han sido titulares en los más recientes compromisos sufrieron problemas físicos que los ponen en duda para el encuentro contra Atlético Bucaramanga de la fecha 13.

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En primer lugar, el zaguero uruguayo Lucas Monzón se quejó de un dolor en una de sus rodillas, que lo obligó a ser sustituido en el primer tiempo del partido con Medellín.

Por otro lado, el defensor central Jean Carlos Pestaña presentó un problema en uno de sus tobillos, luego de un mal apoyo durante una acción del encuentro.

Ante este panorama, Junior tendría disponibles a Daniel Rivera y a Jermein Zidane Peña para recibir a Atlético Bucaramanga el martes 24 de marzo.

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Críticas a Junior

En los primeros meses de la temporada 2026, Junior de Barranquilla ha sido criticado por el irregular rendimiento, a pesar de contar con una de las nóminas más importantes de la Liga BetPlay.

Al conjunto 'rojiblanco' se le cuestiona por el pobre trabajo defensivo y los constantes errores, que sin duda le han costado puntos.

Por otro lado, a los dirigidos por Alfredo Arias se les señala por no demostrar una idea de juego clara y la poca contundencia en el frente de ataque, a pesar de tener a jugadores de la talla de Cristian Barrios, Luis Fernando Muriel, Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez y Guillermo Paiva.