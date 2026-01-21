Leyenda de la Libertadores destacó el fichaje de Marino al Vasco da Gama

Uno de los fichajes que ha generado todo tipo de discusiones, es el de Marino Hinestroza. El extremo terminó su ciclo con Atlético Nacional, siendo una de las figuras del cuadro verdolaga y además, llegando a la Selección Colombia de mayores.

En los últimos días, a Marino Hinestroza lo relacionaron con Boca Juniors. De hecho, desde Argentina afirmaron que todo estaba hecho para su llegada a Buenos Aires, con el acuerdo entre los clubes y el futbolista. La cifra que se manejaba era de 5 millones de dólares.

Sin embargo, las cosas cambiaron en las últimas horas y su llegada a Vasco da Gama es inminente. Los brasileños se adelantaron en todo, en precio y contacto. Fernando Diniz llamó personalmente a Marino Hinestroza, además, la propuesta económica para Atlético Nacional era mucho más alta que la de los argentinos.

En ese orden de ideas, todo esta listo para que Marino Hinestroza regrese al fútbol brasileño, pues estuvo en un corto paso por Palmeiras. Uno de sus excompañeros se refirió a su llegada, destacándolo como una realidad, más que una promesa.

Felipe Melo habló de la llegada de Marino Hinestroza a Vasco da Gama

Pocos recuerdan el paso de Marino Hinestroza por Palmeiras, pues estuvo entre el equipo Sub-20 y entrenando con el plantel profesional. Felipe Melo hizo parte de aquel equipo que se coronó campeón de la Copa Libertadores.

En redes, empezó a circular un video donde el exdefensor habló de la llegada de Marino Hinestroza al Palmeiras y agregó al contexto “Creo que ya estaba cerrado con el Boca, no pagaron, algo así. Y el Vasco lo consiguió”.

Felipe Melo calificó a Marino Hinestroza como top

Felipe Melo agregó “Un fichaje espectacular para el Vasco. Jugué con él cuando estaba en el Palmeiras, ascendió. Y entrenó varias veces con nosotros en el Palmeiras. Ya demostraba ser un jugador muy bueno. Sobre todo en el contraataque, rápido y fuerte. Es un fichaje a nivel de competiciones como la Libertadores. Realmente es top”.

Más colombianos en el Vasco da Gama

Marino Hinestroza compartirá camerino con Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta y Johan Rojas, quienes hacen parte de la plantilla de Fernando Diniz.