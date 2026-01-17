Atlético Nacional confirmó a su cuarto refuerzo para 2026: fichaje de selección

Atlético Nacionalse sigue moviendo en el mercado de fichajes para disputar la temporada 2026 en la que tendrá como grandes retos laLiga BetPlay y la Copa Conmebol Sudamericana. En las últimas horas, el conjunto 'verdolaga' confirmó a su cuarta contratación.

Se trata del mediocampista venezolano Eduard Alexander Bello Gil, quien llega al equipo antioqueño procedente de la Universidad Católica de Chile.

Lea también Dimayor le dijo que no a Nacional y confirmó sanción de una de sus figuras

Bello, quien es un habitual convocado a la Selección de Venezuela, se incorpora a Atlético Nacional, después de haber vestido las camisetas de Yaracuyanos y Carabobo en su país, Deportes Antofagasta y Universidad Católica en Chile, Mazatlán en México y Barcelona de Ecuador.

Los cuatro refuerzos de Atlético Nacional

Con Eduard Alexander Bello, Atlético Nacional completó cuatro refuerzos para disputar la temporada 2026.

Anteriormente, el conjunto 'verdolaga' había confirmado al lateral izquierdo Milton Casco el mediocampista Nicolás Rodríguez y al guardameta Kevin Cataño.

¿Qué le falta a Atlético Nacional?

Lea también Atlético Nacional homenajeó a los campeones de Libertadores

A pesar de que la Liga BetPlay está a pocas horas se iniciar, Atlético Nacional todavía no ha definido a su centro delantero para la temporada 2026.

La principal opción es Alfredo Morelos, pero el atacante no se ha podido desvincular de Santos de Brasil, por lo que no se ha sumado a los trabajos con el cuadro antioqueño.

Por otro lado, Nacional tiene disponibles a Emilio Aristizábal y a Dairon Asprilla para el frente de ataque.



