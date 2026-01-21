Marino Hinestroza jugará en Vasco: ¿Por cuántos años firmará?

Una de las grandes novelas a lo largo de este mercado de fichajes en Sudamérica fue nada más ni nada menos que el futuro de Marino Hinestroza que se despidió de Atlético Nacional cuando quedó campeón de la Copa BetPlay a finales del 2025 y que estaba en el radar de grandes equipos del continente.

Boca Juniors era el que picaba en punta para fichar al extremo vallecaucano. Era una de las prioridades de Juan Román Riquelme y se empezó a hacer ruido con su nombre en la institución argentina. Sin embargo, por falta de acuerdos entre Atlético Nacional y el elenco ‘Xeneize’, las cosas se distanciaron poco a poco.

Con la caída de las negociaciones entre las partes, Boca Juniors quedó muy molesto y para Marino Hinestroza apareció una luz con Vasco da Gama, un grande de Brasil que cuenta ya con Carlos Cuesta, Carlos Andrés Gómez y Johan Rojas. Ahora esperan por Marino que tendrá que llegar en los próximos días.

SOLO FALTA OFICIALIZAR A MARINO HINESTROZA: DURACIÓN DEL CONTRATO CON VASCO DA GAMA

Ya todo está listo para que Marino Hinestroza viaje a Río de Janeiro para pasar los respectivos exámenes médicos y firmar su contrato. Globo Esporte afirmó que las negociaciones se resolvieron con un valor de 5 millones de dólares, misma suma que puso sobre la mesa Boca Juniors, pero el porcentaje de los derechos económicos del cuadro argentino eran menores.

Vasco da Gama compró el 80% de los derechos del jugador y en la cabeza de Marino Hinestroza estaba dejarle una plata a Atlético Nacional. Globo Esporte señala que, “la propuesta de Vasco resultó más atractiva para el club de Medellín debido al porcentaje que conservará. El negocio entre Boca Juniors y Atlético Nacional estaba encaminado y se esperaba la llegada del jugador a Argentina. Pero la negociación fracasó con los colombianos”.

Con todo resuelto en las negociaciones, a este momento, solo queda por oficializar el fichaje que seguramente se dará en próximos días. El extremo recalará en Vasco da Gama por una duración de cuatro años. Su contrato se firmará hasta 2030 y dependiendo de los resultados, podrían extenderle su vínculo.

Atlético Nacional mantendrá el 20% de los derechos deportivos y los verdolagas podrían sacar provecho en caso de una futura venta en próximos años. Este aspecto fue fundamental, pues el porcentaje de Boca Juniors no era tan grande y era lo que tenía pensando al extremo con paso en Columbus Crew y Pachuca.

¿CUÁNDO SERÍA EL DEBUT DE MARINO HINESTROZA EN VASCO DA GAMA?

Solo falta la oficialización y ahí seguramente el colombiano podría ser de la partida en el Brasileirao. Marino Hinestroza no estaría en el Campeonarto Carioca que ya está en juego, pues, las fechas no le darían, pero todo parece indicar que su estreno sería en la Serie A de Brasil en la primera fecha ante el Mirassol el jueves 29 de enero en condición de visitante.

En este 2026, Marino Hinestroza jugará la Copa Sudamericana con Vasco da Gama. Mientras que, en Boca Juniors, el extremo hubiese podido haber jugado la Copa Libertadores.