Felipe Melo recuerda a Marino de Palmeiras: “es una realidad, no una apuesta”

Marino Hinestroza se quedó con las ganas de jugar en Boca Juniors, el extremo vestirá los colores de Vasco Da Gama y se quedará en el campeonato brasileño. El jugador colombiano recibe muchos halagos con motivo de su rendimiento deportivo.

Atlético Nacional habría sufrido las 'trabas' del equipo argentino para que terminaran cediendo a la presión por el extremo con actuaciones en Selección Colombia. El delantero finalmente jugará en Vasco, hay versiones que aseguran que una llamada de Fernando Diniz, técnico brasileño campeón de Libertadores, fue determinante para que hiciera les diera el sí.

"Jugué con él cuando estaba en Palmeiras, vino y entrenó varias veces con nosotros"

El jugador de 23 años cuenta con una gran experiencia, pasó por equipos como Orsomarso S. C., América de Cali, Palmeiras, Pachuca, Columbus Crew, Atlético Nacional para regresar el Brasileirao.

Al cuadro brasileño llegó en marzo de 2020, estuvo cedido al Palmeiras de Brasil por dos años. Allí, durante ese tiempo, conoció al referente de Felipe Melo, quien de inmediato dedico unas palabras y al recuerdo que dejó en su memoria el colombiano.

Melo llenó de cumplidos al equipo por la contratación: “Espectacular contratación para Vasco. Jugué con él en Palmeiras; ya demostraba ser muy bueno, rápido y fuerte. Es realmente top; es una realidad, no una apuesta. Si juega como se espera, será increíble.”

El extremo recibió elogios de su primera etapa en el fútbol brasileño: “Jugué con él cuando estaba en Palmeiras, vino y entrenó varias veces con nosotros, Hinestroza ya ha demostrado ser un muy buen jugador, sobre todo al contraataque, rápido y fuerte, así que si se confirma el fichaje del Vasco, sería un fichaje a la altura de competiciones como la Libertadores, realmente es top”.

El mediocampista augura bastante éxito para el extremo colombiano: “Los equipos están haciendo movimientos y sin duda, este fichaje es una realidad para la gente, del nivel del Vasco. Es una realidad, no una apuesta, si juega como se espera, elevará el nivel del Vasco de forma increíble. Es un jugador muy, muy, muy bueno”.