Miguel Ángel Borja tiene nuevo equipo: ya firmó contrato

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja sorprendió este viernes 23 de enero al firmar contrato con su nuevo equipo para la temporada 2026.

A través de las redes sociales se dio a conocer que Borja jugará en el Al-Wasl Football Club de la UAE Pro League, primera categoría del fútbol de Emiratos Árabes Unidos.

Borja llega al Al-Wasl Football Club, después de su frustrado fichaje por Cruz Azul de México. El colombiano no pudo firmar contrato con la máquina cementera, teniendo en cuenta el cupo de jugador foráneo en la liga mexicana.

Miguel Ángel Borja y su recorrido profesional

El Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos se convierte en el sexto equipo de Miguel Ángel Borja en el exterior, después de haber vestido las camisetas de Livorno (Italia), Olimpo (Argentina), Palmeiras (Brasil), Gremio (Brasil) y River Plate (Argentina).

Borja compartirá en su nuevo equipo con los también colombianos Daniel Pedrozo y Brahian Palacios Álzate.

En el Al-Wasl también hay destacados jugadores de talla internacional como los brasileños Renato Tapia, Adryelson y Gabriel Vareta.