Serpa le abrió la puerta a James Rodríguez en Millonarios: “Estamos listos”

El nombre de James Rodríguez vuelve a revolucionar las redes sociales de todos los seguidores de Millonarios, esto luego de que se diera a conocer que el conjunto capitalino haría un segundo intento para fichar al jugador de la Selección Colombia, utilizando a Falcao como intermediario en la negociación.

Ante los diferentes rumores, las redes sociales no han parado de especular sobre lo que podría ser el reencuentro de Radamel Falcao García y James Rodríguez en Millonarios, lo que daría un golpe de autoridad del equipo azul, que sigue soñando con contar en sus filas con el cucuteño.

Gustavo Serpa le abrió las puertas a James en Millos

Tras los rumores y especulaciones que se han generado, Gustavo Serpa, máximo dirigente de Millonarios, dio unas declaraciones que alimentan la ilusión de todos los aficionados embajadores, quienes sueñan que la ‘10’ del cuadro embajador la vista uno de los mejores jugadores de Colombia.

“Si James quiere venir a Millonarios, estamos listos”, fue el mensaje que escribió Gustavo Serpa y que dio a conocer César Augusto Londoño, periodista deportivo que fue el encargado de volver a estallar las redes sociales con el nombre del cucuteño.

Por otro lado, como lo mencionó Deportes RCN el jueves 22 de enero, Millonarios hizo una llamada al entorno de James Rodríguez para tratar de convencerlo de jugar junto a Falcao en el FPC. Sin embargo, la respuesta no fue positiva, dejando la puerta abierta para un futuro.

“James no va a jugar en Colombia en el primer semestre del 2026”

Fuentes cercanas a Deportes RCN confirmaron que hasta el momento Millonarios “no se ha comunicado con James”, pero se podría presentar una llamada en las próximas horas, esto con el fin de convencer al ‘10’ para que se vista de azul y pueda acompañar a Falcao en lo que sería su último baile.

“James no va a jugar en Colombia. No es la prioridad en este momento. El empresario se está moviendo y creemos que va a cerrar algo pronto. Estamos analizando algunas ofertas, pero la prioridad es la MLS”, aseguró.

Presidente de Millonarios se pronunció sobre James Rodríguez

Una de las personas que también mencionó el tema y aclaró la situación fue Enrique Camacho, presidente de Millonarios, quien en conversación con Win Sports afirmó que la dirigencia del club siempre ha querido contar con el volante de la selección Colombia, pero en la actualidad no se estaría entre los planes del equipo que dirige Hernán Torres.

“Pues nosotros siempre hemos querido tener un jugador de la talla de James Rodríguez en el equipo; sin embargo, en este momento no estamos trabajando en esa idea”, afirmó el dirigente azul.