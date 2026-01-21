El delantero Jhon Jader Durány su equipo Fenerbahçe recibieron una buena noticia en las últimas horas, después de que se confirmara que el colombiano está habilitado para el partido contra Aston Villa por la fecha 7 de la Europa League.

Durán había sido expulsado el 27 de noviembre de 2025 en el empate en condición de local del conjunto turco contra Ferencváros por supuestamente haber dado un cabezazo a un jugador del equipo rival.

En un primer momento, al colombiano se le impuso una sanción de dos fechas, que le impidió jugar en la goleada 4-0 de Fenerbahçe sobre Brann y que NO le iba a permitir sumar minutos contra Aston Villa.

Sin embargo, Fenerbahçe apeló la suspensión ante la UEFA y el Organismo de Apelaciones decidió reducir la prohibición original de dos partidos a un compromiso.

Jhon Jader Durán enfrentará a su exequipo

Teniendo en cuenta que a Jhon Jader Durán se le redujo la sanción, el atacante colombiano estará disponible para enfrentar a Aston Villa en la fecha 7 de la fase de la liga de la UEFA Europa League.

De esta manera, Durán enfrentaría a su ex equipo, con el que disputó 78 partidos y marcó 20 goles antes de ser transferido al Al Nassr a cambio de 65 millones de libras.

¿Cómo está Fenerbahçe en la Europa League?

Antes de jugar la fecha 7 de la Europa League, Fenerbahçe se ubica en la posición 12 con 11 puntos, después de tres victorias, dos empates y una derrota.

El equipo turco está a dos puntos de la octava casilla que daría clasificación directa a los octavos de final.