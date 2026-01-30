Fernerbahce respondió la oferta de Juventus por Jhon Jader Durán

La posible llegada de Jhon Jáder Durán a la Juventus se ha convertido en uno de los movimientos más atractivos del mercado de fichajes internacional. El delantero colombiano vuelve a estar en el radar de un gigante europeo.

El interés del club de Turín no es casual. La Vecchia Signora atraviesa un proceso de reestructuración deportiva en el que combina experiencia con juventud, y el atacante cafetero encaja en ese perfil: potencia física, velocidad, capacidad para jugar de espaldas.

Desde el entorno del jugador se reconoce que “es una oportunidad importante en su carrera”, aunque el camino hacia un acuerdo definitivo no es sencillo.

Actualmente, Durán se encuentra en condición de préstamo en el Fenerbahçe, pero sus derechos deportivos pertenecen a Al Nassr, situación que añade complejidad a cualquier negociación.

Según la información conocida, la Juventus ya realizó un acercamiento formal, explorando cifras y condiciones para hacerse con los servicios del delantero. La respuesta no tardó en llegar: el club turco, respaldado por la entidad saudí, dejó claro que solo considerará la salida si se cumplen peticiones económicas muy específicas.

No solo la Juventus ha mostrado interés; otros equipos del fútbol europeo han preguntado por la situación del colombiano, conscientes de que un movimiento estratégico ahora podría resultar beneficioso en el futuro cercano.

Para la Juventus, apostar por Durán sería una jugada calculada: menor inversión, alto potencial y la posibilidad de revitalizar a un delantero que aún tiene mucho por ofrecer.

Desde Colombia, el seguimiento es permanente. El rendimiento de Durán en un club de primer nivel europeo tendría impacto directo en la Selección Colombia, especialmente con el Mundial 2026 en el horizonte.

Si el acuerdo se concreta, Durán enfrentará uno de los mayores desafíos de su carrera; si no, su nombre seguirá circulando como uno de los delanteros sudamericanos con mayor potencial por explotar.

En cualquier caso, su historia demuestra que el fútbol, como su trayectoria, está lleno de giros inesperados y oportunidades que aparecen justo cuando más se necesitan.