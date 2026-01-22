Fenerbahce vs Aston Villa EN VIVO HOY jueves 22 de enero - Europa League

Inicia la séptima jornada de la Europa League, en la que dos de los protagonistas serán Fenerbahce vs Aston Villa, los cuales se encargarán de pisar el Sukru Saracoglu Stadium en busca de otros tres puntos para ascender en la tabla de posiciones e ir asegurando un cupo directo en los octavos de final de la competencia.

El equipo que comanda el estratega italiano, Domenico Tedesco, pasa por su mejor momento deportivo a nivel nacional, ya que se encuentra persiguiendo la primera casilla de la tabla de posiciones de la Superliga de Turquía, ubicado justo en el segundo lugar con 42 puntos y 18 partidos en los que no conoce la derrota.

Además, el cuadro turco también contaría desde el comienzo con la presencia de un jugador indispensable en la zona ofensiva como lo es el delantero con paso por la Selección Colombia,Jhon Durán, quien viene sumando varios minutos y goles.

Por el lado de Aston Villa, su presente en la Premier League es uno de los mejores al permanecer en la tercera casilla, puesto de clasificación a Champions League, con 43 puntos. En Europa League también mantiene una buena participación, ya que se está quedando con uno de los ocho cupos directos que irían a octavos de final al estar en el tercer lugar con 15 unidades.

Fenerbahce vs Aston Villa: cómo VER EN VIVO HOY Europa League 22 de enero

El partido Fenerbahce vs Aston Villa por la séptima fecha de la Europa League se disputará este miércoles 21 de enero a partir de las 3:00 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN, Disney Plus Premium, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 12:45

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 14:45

Bolivia y Venezuela: 13:45

Estados Unidos: 13:45 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

México: 13:45