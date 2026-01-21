La llamada que inclinó a Marino Hinestroza al Vasco da Gama

La novela del mercado de fichajes en el fútbol colombiano la ha protagonizado Marino Hinestroza. El extremo quien pertenece aun a Atlético Nacional, no ha definido su futuro, pese a tener algo más que claro: su salida de la Liga BetPlay es inminente e inevitable.

Lo mostrado por el extremo, en el año reciente, lo ha catapultado a ser una de las joyas del mercado. Desde hace algunos meses se ha hablado con el equipo que lo fichará, intensificándose en este periodo.

Inicialmente, se hablaba de su llegada a Boca Juniors, como su posible destino. Las negociaciones avanzaban, pese a los desacuerdos en los términos entre las partes. En un momento era el destino indicado, pero, los cambios que se presentaron sobre la marcha dilataron la situación.

Atlético Nacional y Boca Juniors no llegaron a un acuerdo. En el camino apareció Vasco da Gama, buscando el fichaje de Marino Hinestroza, con un impulso, bastante cercano a Jhon Arias.

Vasco da Gama llegó a los 6 millones de dólares, superando la oferta de Boca Juniors, que sería por 5 millones. Adicionalmente, Nacional conservaría 20% de sus derechos, en una futura venta.

La llamada que cambió el destino de Marino Hinestroza a Vasco da Gama

En los últimos días, Vasco da Gama empezó las negociaciones por el fichaje de Marino Hinestroza. Ahora, desde Brasil afirman que una llamada de Fernando Diniz, entrenador del elenco de Río de Janeiro, cambió la decisión del colombiano.

Cabe destacar que Fernando Diniz, en su momento, tuvo a Jhon Arias en Fluminense, donde terminó siendo ídolo, antes de su partida a la Premier League. De acuerdo con información del periodista Lucas Pedrosa, el estratega del Vasco da Gama llamó directamente a Marino Hinestroza, para que fichara por el elenco brasileño.

Agregó “Fernando Diniz llama a Marino Hinestroza. No avisa al Vasco da Gama, no avisa al empresario del jugador. Lo llama directamente y lo convence directamente para que sea nuevo jugador de Vasco da Gama. La gente sabe que Fernando Diniz es fan de Marino Hinestroza, ha hablado varias veces de él. Lo llama, ya tenía pasajes a Buenos Aries, lo hace cambiar de opinión”.

Adicionalmente, Fernando Diniz habló con la gente de Vasco da Gama, para enviar la propuesta rápidamente.

Los números de Marino Hinestroza en Atlético Nacional

Marino Hinestroza disputó en total 84 partidos con Atlético Nacional, aportando 11 goles y 16 asistencias.