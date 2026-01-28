[Video] Álvaro Montero se acerca al Mundial 2026; volvió a ser figura con Vélez

Vélez Sarsfield cosechó su segunda victoria en el Torneo Apertura Argentino al derrotar por 2-1 a Talleres de Córdoba, en un encuentro marcado por el no saludo de los entrenadores Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez, además de la destacada actuación del arquero colombiano, Álvaro Montero, calificado con 8 puntos tras el partido.

En la continuidad de la segunda jornada, el ‘Fortín’ se impuso y derrotó por 2-1 a Talleres con goles de Manuel Lanzini y Joaquín García, para revertir un resultado que había abierto Augusto Schott para el elenco cordobés.

Gran actuación de Álvaro Montero para sostener el triunfo de Vélez

El triunfo, que dejó a Vélez como único líder de la Zona A con puntuación perfecta de seis unidades, tuvo como hecho sobresaliente las 7 atajadas realizadas por Álvaro Montero, que por segunda vez consecutiva volvió a ser titular con el equipo argentino y va demostrando su valía bajo los tres palos, pues en el partido pasado también se había destacado.

Una buena noticia para el exarquero de Millonarios y sus aspiraciones por estar con la Selección Colombia en el Mundial 2026, recordando que el año pasado jugó muy poco tras la constante titularidad de Tomás Marchiori en el arco de Vélez.

Vélez quedó como líder de una Zona A que tiene como escolta a Platense, que ayer derrotó por 2-1 a Instituto de Córdoba en la inauguración de esta segunda fecha en un resultado que desencadenó la salida de Daniel Olerá como técnico del elenco cordobés.

Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez no se saludaron

Quienes fueron los técnicos y excompañeros en Boca Juniors, no se saludaron ni antes ni después del partido, una situación que se tocó en las posteriores conferencias de prensa, allí, Carlos Tevez respondió: ¿Si está rota la relación con Guillermo? Prefiero no hablar”, mientras que Guillermo Barros Schelotto sostuvo: “No tengo ningún problema y su tuviera algo para decir de Tevez se lo diría a él”.