El crecimiento del fútbol femenino colombiano sigue abriendo puertas en el ámbito internacional, la portera Luisa Agudelo, con 18 años tiene un excelente presente, y además como una de las proyecciones más importantes del país.

La guardameta estuvo vinculada al Deportivo Cali, y tras sus recientes actuaciones con las selecciones juveniles y la absoluta, despertó el interés de varios equipos en el extranjero.

Luisa Agudelo fue subcampeona sudamericana y del mundial Sub-17 en 2022, a nivel de clubes es bicampeona de la Liga Femenina

Con la mayoría de edad ya cumplida, su entorno analiza alternativas para dar el salto al exterior, Agudelo y su agencia trabajan con cautela, evaluando cuál será el destino más conveniente para potenciar su desarrollo deportivo a partir de 2026.

El impacto que tuvo su rendimiento en los torneos continentales y mundiales despertaron la inquietud en clubes de alto perfil, quienes solicitaron información sobre la arquera, entre ellos instituciones tradicionales de Portugal, España, México, Canadá y Brasil.

Su rendimiento es respaldado por su palmarés: fue subcampeona sudamericana y mundial Sub-17 en 2022 y, a nivel de clubes, ha sido bicampeona de la Liga Femenina con Deportivo Cali.

La partida de la colombiana es inminente, el Deportivo Cali publicó un emotivo video en donde se despide de la institución azucarera, además de un emotivo mensaje: “Gracias por cada atajada, cada título y cada momento vivido. Luisa Agudelo, esta siempre será tu casa. Te vas a cumplir un sueño, pero dejas una huella eterna en nuestra historia ¡Éxitos en este nuevo reto!”.

Lea también Gustavo Álvarez suena para Millonarios: experiencia del argentino

Luisa dejó un conmovedor mensaje de partida hacia las azucareras: "No es fácil decir adiós cuando un lugar se convierte en hogar. Aquí crecí, aquí soñé y aquí de frente cada a balón, como si fuera el último. Dos finales que quedarán para siempre en la memoria, momentos donde el corazón latía más fuerte que nunca, y donde entendí lo que significa vestir estos colores".

Luisa Agudelo: "Esta siempre será mi casa. Esto no es un adiós, es un hasta pronto"

La portera de Selección aseguró que volverá: "Gracias deportivo Cali, por creer en mí, por acompañarme en cada atajada, en cada lágrima y en cada alegría. Hoy me voy, pero dejo una gran parte de mí en esta cancha, en esta hinchada y en este escudo. Porque el Cali no se deja, el Cali se lleva en el alma y esta siempre será mi casa. Esto no es un adiós, es un hasta pronto”.

¡Confirmado! La joven arquera colombiana continuaría su carrera en el San Diego Wave Fútbol Club, es un equipo de fútbol profesional estadounidense con sede en San Diego , California, que compite en la Liga Nacional de Fútbol Femenino.