Llueven críticas a Jader Durán: arremetida del presidente del Al Nassr

No es la primera vez que el delantero colombiano John Durán recibe críticas y palabras de desprestigio, ya sea por sus actuaciones dentro o fuera de la cancha, el polémico artillero vuelve a ser motivo de una polémica, todo por cuenta de unas declaraciones del presidente de equipo del AL Nassr.

La actualidad del colombiano no parece ser diferente con los cambios de equipo, sus actuaciones siempre han sido controversiales. En los últimos meses ha alcanzado gran nivel deportivo, recuperándose de las lesiones que lo aquejaban, desafortunadamente, como dice el refrán "crea fama y échate a dormir".

Jader Durán, envuelto en polémicas: fue criticado por su anterior presidente

Su actual club en Turquía le permitió celebrar su primer campeonato a nivel profesional, la relación parecía limarse con su DT Domenico Tedesco; sin embargo las celebraciones post título y algunas ausencias lo han vuelto a poner en el ‘ojo del huracán’, con la puerta de salida en plena ventana del mercado invernal.

El final del 2024 y el comienzo del 2025 parecían radiantes, el atacante terminaba el año con un espectacular gol al Bayern Munich por Champions League; sin embargo, su relación con Unai Emery, el entrenador de ese entonces en el Aston Villa motivó a una salida imprevista del goleador.

En 29 de enero de 2025 fue confirmado su traspaso al Al-Nassr de Arabia Saudita a cambio de 77 millones de euros y un contrato de 5 años y medio, con esta cifra se convertía en el jugador colombiano más caro de toda la historia, compartiendo equipo con Cristiano Ronaldo y Sadio Mané.

Críticas a Jader Durán: "Debería agradecerle a Dios que la oferta sea buena"

Durante los casi cinco meses que el artillero estuvo en el equipo saudí consiguió 12 anotaciones: 8 goles por la Liga y 4 tantos por copas internacionales en 18 presentaciones. El 6 de julio dio un giro a su futuro deportivo y fichó con el Fenerbahce de Turquía.

El tiempo que el colombiano estuvo en el equipo de Arabia Saudita sirvió para que ahora el presidente del Al-Nassr, Abdullah Al-Majed, diera unas controversiales declaraciones sobre el colombiano: “Su comportamiento no es bueno. Sube al avión y recibe la oferta. Debería agradecerle a Dios que la oferta sea buena; de lo contrario, habríamos empezado con él, y él no es el que anda con rodeos y es caro”.