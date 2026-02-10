Técnico de Cetré rompe el silencio por fichaje a Boca Juniors: "quédate acá"

Domínguez no guardó silencio y habló abiertamente de su Estudiantes, el técnico del ‘pincha’ deja ver su posición por la salida del colombiano Edwuin Cetré, el habilidoso jugador tuvo una fallida negociación con Paranense. Boca apareció en el camino y podría presentar en las próximas horas al colombiano.

Edwuin Cetré tuvo un brillante 2025, el extremo ha cautivado al continente por su gran rendimiento con Estudiantes de la Plata, el colombiano marcó seis goles y dejó otras seis asistencias en dos mil minutos; siendo titular en 42 partidos. Gran producción en el equipo de Eduardo Domínguez, quien lleva cuatro años con la institución.

Técnico de Cetré, Domínguez: "al fin y al cabo es por plata y nosotros tenemos que entender la realidad"

El técnico no se guardó nada, en algún momento estuvo en el sonajero del ‘xeneize’, el exjugador conoce de primera mano cómo se mueve el mercado en el fútbol profesional, y es consciente de los jugadores que pierde en el equipo, uno de ellos Edwuin Cetré.

Por el fichaje del colombiano Domínguez respondió: “Me parece que está avanzado. Este trabajo genera mucha pasión, pero al fin y al cabo es por plata y nosotros tenemos que entender la realidad”.

El referente del equipo de la Plata fue claro con los momentos de los jugadores: “Hay muchos chicos que ya les queda poco tiempo porque la parte productiva del jugador empieza a decaer, después se reinventan cuando pasan los 30 años. Pero ya esos clubes no te llaman”.

Sobre el posible interés sobre Boca Eduardo negó cualquier contacto: "A mí no me vino a buscar nadie, nunca. No prioricé otras opciones, prioricé estar acá, sobre todo porque se me terminaba el vínculo. Es diferente. A mí me toca otra realidad que a algunos futbolistas, entonces es muy difícil medirlo".

Técnico de Cetré habla del fichaje a Boca: "Por ahí vendemos a Edwuin por un monto y en Boca lo venden al doble… "

En las declaraciones ofrecidas a la cadena Espn Argentina agregó: “Es muy delicado entrar en comparaciones, pero yo elegí sabiendo donde estoy y lo que me toca. Y se que lo que me toca es estar en un club que tiene que vender para traer. Algún día o no, me tocará estar en un club que puedo retener un jugador y le puedo decir a dónde vas, quédate acá. Y que si no vende puede traer por millones de dólares".

Finalmente Cetré será transferido al equipo azul y amarillo: “Todos los equipos del mundo tienen un techo, hay una decisión institucional y una necesidad. Por ahí vendemos a Edwuin por un monto y en Boca lo venden al doble… ¿y qué querés que haga?”.