¿Yerry Mina se queda sin Mundial? Técnico expuso la lesión crónica del defensor

La cuenta regresiva hacia el Mundial de 2026 ya está en marcha y en la Selección Colombia se encienden las alarmas por la situación física de Yerry Mina.

El defensor central del Cagliari no fue convocado para el más reciente partido de la Serie A ante la Roma y, tras la derrota, el técnico Fabio Pisacane confirmó que el colombiano arrastra un problema crónico en la rodilla.

“Mina tiene un problema que lleva meses. Es crónico, no agudo; necesita ser controlado y monitoreado día a día”, explicó el entrenador italiano en rueda de prensa.

La declaración no pasó inadvertida en el entorno de la Tricolor, donde el zaguero es considerado un referente tanto por liderazgo como por experiencia internacional.

A poco más de cuatro meses para la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá, Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico siguen de cerca la evolución del jugador de Guachené. Mina ha sido habitual en las convocatorias y pieza clave en la estructura defensiva, pero sus reiterados inconvenientes físicos vuelven a generar incertidumbre en un momento decisivo de la temporada.

Yerry Mina sufre una lesión que lo alejaría del Mundial: "El objetivo es priorizar al hombre por encima del jugador"

Una lesión crónica de rodilla implica un manejo cuidadoso: controles permanentes, trabajo diferenciado y, en el peor de los casos, procedimientos más invasivos si el dolor persiste. Por ahora, el Cagliari asegura que existe un plan específico para su recuperación y que la prioridad es el bienestar del futbolista. “El objetivo es priorizar al hombre por encima del jugador”, subrayó Pisacane.

Mientras tanto, Mina continúa con sesiones diferenciadas y evita riesgos innecesarios. En el horizonte aparecen los amistosos ante Croacia y Francia en marzo, pruebas clave antes del Mundial: "Tenemos 14 partidos más por delante después de este. Hay otra parte del campeonato que Mina debe seguir jugando", puntualizó el DT.

Su evolución en las próximas semanas será determinante para saber si Colombia podrá contar con uno de sus bastiones defensivos en la máxima cita del fútbol.