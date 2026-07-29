Este miércoles 29 de julio se conoció que la FIFA le abrió un expediente disciplinario a varios jugadores de la selección de Argentina por la trifulca que se generó después del pitazo final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

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Los futbolistas implicados

Tres son futbolistas argentinos, de los cuales Leandro Paredes es el más señalado con tres cargos tras el informe del procurador, mientras que Nahuel Molina y Thiago Almada también son objeto de una apertura de expediente disciplinario. A la lista se suma Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico del seleccionador Lionel Scaloni.



Por el lado de España, solo el mediocampista Gavi tiene expediente abierto, que debe servir para evaluar una eventual sanción. Los artículos a los que FIFA alude para estas decisiones son los referentes a agresiones y conducta antideportiva.

Lo que dice la FIFA

"De conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA, se ha concedido a los imputados la oportunidad de exponer su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una resolución más adelante", explica el organismo que rige el fútbol mundial en su texto.



Justo al término de la final hubo momentos de tensión en el terreno de juego, mientras los españoles empezaban a festejar la segunda estrella mundialista del país. En el tiempo reglamentario, Enzo Fernández había sido expulsado por una segunda amarilla en el 90+3, lo que obligó a su selección a jugar con un hombre menos la prórroga, donde decidió un gol del español Ferran Torres en el 106.

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¿Sanción para Argentina?

Por otra parte, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se expone a un castigo por posibles incumplimientos de varios artículos, principalmente los alusivos a "servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva" o los referentes al orden y seguridad de los partidos, donde se incluye "la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores".



La FIFA había comunicado el pasado 16 de julio la apertura de una investigación después de que varios futbolistas argentinos mostraran una pancarta que reivindicaba la soberanía de las islas Malvinas justo después de la victoria de la Albiceleste ante Inglaterra, en semifinales.



*Con información de AFP.

