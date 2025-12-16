¿Cuántas posibilidades tiene Colombia de ganar el Mundial 2026, según la data?

La Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, se perfila como uno de los torneos más abiertos de la historia reciente. Con un formato ampliado a 48 selecciones, el margen de sorpresa crece y varias naciones emergentes sueñan con dar el golpe. En ese escenario, la Selección Colombia aparece como una de los combinados que podría romper pronósticos y aspirar seriamente a la gloria máxima.

Lea también Atención Colombia: Posible rival de la selección en el Mundial sería descalificado

El equipo cafetero llega fortalecido tras un proceso de renovación que ha sabido mezclar experiencia internacional con una generación joven que compite en las ligas más exigentes de Europa. Bajo la conducción de Néstor Lorenzo, Colombia ha mostrado una identidad clara: presión alta, orden táctico y transiciones rápidas que potencian el talento ofensivo.

Sumado a las recientes actuaciones en Eliminatorias y amistosos de alto nivel, han dejado la sensación de que el grupo está listo para dar un salto competitivo en una cita mundialista. Por ello, Data Factory, una de las agencias especializadas en el manejo de datos, la ubica entre las 10 favoritas para quedarse con el título.

En el análisis comparativo con las principales favoritas, el camino no será sencillo y la tricolor estaría en el décimo lugar del ranking con un 2,2% de chances para quedarse con la Copa del Mundo del próximo verano en los Estados Unidos.

En otras noticias

Por el lado del Top 3, las grandes favoritas son España, Francia e Inglaterra. Los ibéricos tienen un 14% de chances de sumar su segundo título mundial. Los galos que fueron campeones en 2018 y finalistas en 2022 tienen una cifra cercana al 11%. Al cierre del podio aparecen los británicos con un 10,2%.

Argentina, vigente campeona del mundo, parte como uno de los grandes referentes. Con Lionel Messi como estandarte y una base consolidada, la albiceleste combina jerarquía, mentalidad ganadora y solidez colectiva. Sin embargo, el desgaste natural de los ciclos largos pone a los campeones de Catar 2022 en el cuarto lugar con 9,8% de posibilidades.

Otro eterno candidato es Brasil, que siempre llega con una nómina plagada de figuras. El talento individual de sus atacantes y la profundidad de su plantel lo convierten en un rival temible. No obstante, la presión histórica y la necesidad de encontrar equilibrio defensivo han sido factores que en los últimos torneos le han pasado factura. Por ello, los pentacampeones cierran el top 5 con el 9,2% de las alternativas.

Desde Europa, también se ubican en el top 10, Portugal, Países Bajos y Bélgica. Los de Cristiano Ronaldo, que serán rivales de Colombia en el Grupo K suman una opción del 7,3%. Los neerlandeses que tiene grandes figuras como la de Xavi Simons tienen el 5,8% de las opciones y los belgas solo están un punto arriba de Colombia con 2,3% de posibilidades.

El combinado tricolor no depende de una sola figura, sino de un colectivo que puede adaptarse a distintos escenarios. Jugadores con recorrido europeo aportan temple en partidos cerrados, mientras que el talento creativo permite resolver encuentros con chispazos de inspiración. Además, el nuevo formato del Mundial, con más selecciones y fases eliminatorias ampliadas, favorece a equipos bien organizados que sepan competir partido a partido.

Colombia ha demostrado en el pasado que puede competir de igual a igual con los grandes, pero el desafío histórico ha sido sostener ese nivel en instancias decisivas. La madurez del actual plantel, sumada a un cuerpo técnico que prioriza la disciplina táctica, alimenta la ilusión de superar esa barrera.

Lea también Colombia descarta ciudad: 3 opciones para preparar la Copa del Mundo 2026

Así, de cara a 2026, la Selección Colombia no solo aspira a ser protagonista, sino a instalarse en la conversación de los candidatos reales. No será favorita en los papeles, pero su crecimiento, la calidad de sus futbolistas y un contexto mundialista más abierto permiten soñar con una campaña histórica.