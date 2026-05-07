Santa Fe recibiría doble sanción de Conmebol tras empate con Corinthians

Independiente Santa Fe no la pasa bien en la Copa Conmebol Libertadores, después de empatar en condición de local en la fecha 4 contra Conrinthians con marcador de 1-1.

Con este resultado, el equipo cardenal quedó al borde de la eliminación al registrar solo dos puntos en el grupo E. Y es que a los bogotanos se les complicó el futuro, ya que Corinthians lidera la zona con 10 unidades y en la segunda casilla está actualmente Platense con seis unidades y un partido menos.

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En caso de que Platense derrote este jueves a Peñarol quedarán definidos los dos clasificados a octavos de final y Santa Fe solo podría aspirar a la tercera casilla para clasificar a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Santa Fe recibiría doble sanción de Conmebol

Las malas noticias para Santa Fe en la Copa Libertadores no pasan únicamente por el aspecto deportivo, ya que en los próximos días podría ser notificado de dos duros castigos por parte de la Conmebol.

Y es que durante el encuentro contra Corinthians se registraron dos hechos que seguramente serán reportados por los comisarios de la Conembol y que se convertirán en sanciones.

Inicialmente, en los últimos minutos del primer tiempo del duelo llevado a cabo en El Campín, el árbitro central peruano Kevin Ortega detuvo el encuentro, después de que desde la tribuna le lanzaran algunos objetos a Matheus Bidu, lateral izquierdo del timao, cuando se disponía a hacer un saque de banda.

Ortega no dirigirse hacia los comisarios de la Conmebol para informar el hecho.

Posteriormente, en el final del partido, luego del pitazo que decretó el empate, jugadores de Corinthians y Santa Fe se enfrentaron en una fuerte pelea, que obligó a la intervención de la seguridad.

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Extraoficialmente se conoció que Hugo Souza, guardameta de Corinthians realizó algún gesto que no le gustó a Nahuel Bustos, delantero de Santa Fe, quien lo enfrentó, hasta que todos los integrantes de los plánteles de ambos equipos se enfrentaron en el terreno de juego.

La situación no pasó a mayores y el portero Souza fue retirado, mientras era perseguido por algunos jugadores del conjunto cardenal.

Sanción a Santa Fe

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Estos hechos, que quedaron en evidencia en las imágenes de la transmisión oficial y además por los árbitros y comisarios, seguramente terminarán sanciones de la Conmebol hacia Santa Fe.

El equipo cardenal se expone a fuertes multas económicas, que serían descontadas de los premios acordados por disputar el certamen internacional.