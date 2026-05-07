Daniel Valencia destacó la importancia de la victoria conseguida por América de Cali en territorio peruano frente a Alianza Atlético por la Copa Sudamericana. El delantero escarlata valoró el esfuerzo colectivo del equipo y aseguró que el triunfo permite mantener vivas las aspiraciones de clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.

Mensaje de Daniel Valencia a la hinchada del América, antes del duelo contra Santa Fe

Luego del compromiso, Valencia expresó la satisfacción del grupo por haber conseguido un resultado clave fuera de casa: “Bueno, verdad que sí, veníamos con esa ilusión de poder ganar acá en Perú y tratar de mantenerme en puesto de clasificación. Bueno, ya estamos pensando en el próximo partido”, comentó el atacante.

Aunque no pudo marcar, el delantero estuvo muy cerca de celebrar durante el encuentro, incluso con una anotación anulada que le dejó un sabor amargo. Sin embargo, Valencia aseguró que sigue enfocado en trabajar para aportar al equipo en los próximos desafíos.

“Sí, la verdad que sí, la anularon. Bueno, hay que seguir trabajando para esperar el fin de semana y el martes”, afirmó el jugador, quien fue uno de los hombres más insistentes en ataque durante el compromiso.

El atacante también explicó que el equipo mantuvo la confianza pese a no concretar las oportunidades creadas en el primer tiempo. Según Valencia, el cuerpo técnico insistió en mantener la intensidad porque los goles terminarían llegando.

Daniel Valencia ya piensa en Santa Fe tras triunfo en Sudamericana de América de Cali

“En el primer tiempo tuvimos ocasiones que no pudimos concretar. Las indicaciones fueron mantener ese ritmo y que los goles iban a llegar y bueno, gracias a Dios se pudieron”, señaló.

Además, el delantero habló sobre la ausencia de algunos jugadores habituales y resaltó la importancia de la respuesta colectiva del plantel. Para Valencia, el grupo ha demostrado que todos los futbolistas están preparados para asumir responsabilidades cuando el entrenador lo necesita.

“Como te lo dije y bueno, lo recalca el profe también, que todos son importantes. La labor que están haciendo todos los compañeros de estar presentes siempre y de aportar su granito de arena es lo importante para él”, explicó.

Valencia aprovechó para enviar un mensaje a la hinchada americana de cara al próximo compromiso en el estadio Pascual Guerrero frente a Independiente Santa Fe: “Eso es lo importante, que la hinchada llegue al estadio como siempre lo venía haciendo para poder conseguir la victoria”, concluyó el atacante escarlata.