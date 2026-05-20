La histórica clasificación de la selección de República Democrática del Congo al Mundial de 2026 queda opacada por una preocupante alerta sanitaria que ya encendió las alarmas de la FIFA y de los países organizadores del torneo.

FIFA, en alerta por brote de ébola en el Congo, rival de Colombia en el Mundial

El resurgimiento de un brote de ébola en territorio congoleño obligó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, situación que genera incertidumbre de cara a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La situación preocupa especialmente porque el combinado africano comparte grupo con la selección de Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo. El equipo cafetero enfrentará a Congo en territorio mexicano durante la fase de grupos, en un partido que desde ya estará rodeado de estrictos protocolos médicos y controles epidemiológicos. Duelo de de la segunda jornada de la fase de grupos pactado para el 23 de junio en Guadalajara a las 9:00 de la noche.

Gianni Infantino estudia escenarios relacionados con controles migratorios por alerta sanitaria de ébola

Según reportes internacionales, el brote se concentra principalmente en la provincia de Ituri y corresponde a la variante Bundibugyo del virus, una cepa que genera preocupación adicional debido a que las vacunas más conocidas fueron desarrolladas para combatir principalmente la variante Zaire. La OMS advirtió sobre el aumento de casos sospechosos, fallecimientos y posibles contagios transfronterizos, especialmente hacia Uganda.

Ante este panorama, la FIFA mantiene contacto permanente con organismos internacionales de salud para evaluar medidas preventivas de cara al certamen. El organismo presidido por Gianni Infantino estudia escenarios relacionados con controles migratorios, monitoreo sanitario y protocolos especiales para delegaciones, aficionados y personal logístico que viaje desde las zonas afectadas.

Aunque por ahora no existe ninguna intención oficial de excluir a Congo del torneo, las autoridades sanitarias de los países anfitriones ya preparan refuerzos en aeropuertos y sistemas de vigilancia epidemiológica. Los especialistas recuerdan que el ébola no se transmite por vía aérea, sino por contacto directo con fluidos corporales, pero la masiva movilización de aficionados durante un Mundial obliga a extremar las precauciones.