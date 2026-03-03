¡Fifa falló a favor! Fydriszewski recibirá descomunal cifra del Barcelona de Ecuador

La FIFA falló a favor del delantero argentino Francisco Fydriszewski contra el Barcelona SC, ordenando el pago de una suma considerable suma económica tras la ruptura contractual entre ambas partes.

El delantero argentino Francisco Fydriszewski ha construido una carrera marcada por altibajos, pero también por su capacidad goleadora, que hoy lo tiene como figura en Independiente Medellín. Formado en Newell's Old Boys, dio el salto al profesionalismo en 2014, compartiendo vestuario con nombres de peso en el fútbol argentino.

En 2025, Fydriszewski encontró revancha en el DIM: suma 21 goles desde su llegada

Tras pasos por clubes como Villa Dálmine y Argentinos Juniors, donde fue clave para lograr el ascenso en 2017, su carrera continuó en el exterior con experiencias en España y Ecuador. Fue precisamente en el fútbol ecuatoriano donde encontró regularidad, destacándose como goleador en varios equipos.

Su etapa en Barcelona SC generó expectativa tras su llegada en 2023, pero terminó de forma anticipada en 2024 tras la ruptura contractual, en medio de un rendimiento irregular y posterior disputa legal.

En 2025, Fydriszewski encontró revancha en el DIM. Con 21 goles desde que llegó, el atacante se consolidó como referente ofensivo del equipo antioqueño, recuperando protagonismo y eficacia. Su presente goleador confirma su vigencia y lo posiciona como una de las piezas clave del club en la Liga BetPlay.

El polaco recibirá más de 400 mil dólares por cuenta del conflicto contra Barcelona de Ecuador

El atacante, quien militó en el club guayaquileño hasta junio de 2024, decidió acudir a instancias legales luego de no llegar a un acuerdo tras su salida. Como resultado, el organismo rector del fútbol mundial determinó que la institución deberá abonarle 366.703 dólares, más 93.000 adicionales por concepto de intereses.

Aunque el monto final es inferior al inicialmente reclamado por el jugador, el fallo representa un impacto en las finanzas del club, que ahora deberá definir su postura frente a la sanción.

El futbolista, conocido como el “Polaco”, aún cuenta con la posibilidad de apelar la decisión ante el Tribunal Arbitral del Deporte, instancia que podría revisar el caso. Entretanto, Barcelona SC analiza sus próximos pasos legales.