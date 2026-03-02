[VIDEO] Trifulca de Vinícius y Militao: gresca del Real Madrid por derrota contra Getafe

Getafe se impuso este lunes en el Santiago Bernabéu al Real Madrid (0-1) gracias a un gol en el minuto 39 del uruguayo Martín Satriano que deja al equipo blanco a 4 puntos del líder de la Primera División española, el Barcelona.

El Real Madrid tuvo dos ocasiones de peligro en la segunda mitad, en remates del alemán Antonio Rüdiger en el minuto 73 y del brasileño Rodrygo Goes en el 80, pero se marcharon desviados.

Franco Mastantuono, del Real Madrid, fue expulsado por roja directa

Además, el argentino Franco Mastantuono, del Real Madrid, fue expulsado por roja directa en el minuto 95, mientras que Adrián Liso, del Getafe, también vio la cartulina roja, en su caso por doble amarilla, en el 96.

El argentino Franco Mastantuono, futbolista del Real Madrid, fue expulsado en el minuto 95 del partido ante el Getafe disputado en el Bernabéu este lunes tras dirigirse al árbitro principal, Alejandro Muñiz Ruiz, según el acta de éste, en los siguientes términos: "Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza".

“El jugador (30) fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse hacia mi persona, a voz en grito en los siguientes términos hasta en dos ocasiones: ‘Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza’”, reflejó el colegiado en el acta del encuentro.

Una acción que hará que Mastantuono se pierda, al menos y a la espera de conocer la sanción, el próximo partido del Real Madrid, la visita al Celta de Vigo este viernes y el siguiente encuentro ante el Elche.

Una expulsión que criticó Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, en la rueda de prensa posterior al partido, que perdió su equipo ante el Getafe (0-1), al considerar que no debería haber ocurrido.

“No sé qué le ha dicho Mastantuono al árbitro, pero si le ha expulsado será por algo; y no podemos tener este tipo de acciones”, dijo antes de conocer el acta.

Intento de pelea entre Vinicius Junior y Militao contra Nyom del Getafe

Como si fuera poco al término del encuentro dos de los jugadores del plantel, Vinicius Junior y Eder Militao, los brasileños fueron a buscar a un jugador del Getafe al término del encuentro.

José Bordalás, entrenador del Getafe, tuvo que meterse en el medio de la gresca para separar a su jugador Nyom, ante las amenazas de Vinícius Júnior y de Militao.