FIFA toma decisión final con el Santos de Neymar luego de la victoria ante Vasco da Gama

Inició la temporada 2026 en el fútbol brasileño y junto con ello llegaron también los problemas de nuevo para el Santos, equipo que logró mantener la permanencia en la primera división de manera bastante sufrida, pero que nuevamente empieza a verse envuelto en inconvenientes, no solo deportivos.

La FIFA le habría impuesto una sanción que involucra no inscribir jugadores por tres ventanas de fichajes tras un mal negocio previo. Sin embargo, el club de Neymar vio una "luz al final del túnel" luego del partido ante Vasco da Gama, ya que la entidad confirmó que esta sanción había sido revocada.

Santos se puso al día y FIFA lo "perdonó"

FIFA no se contuvo y tomó medidas con una sanción que consta de una prohibición que le impide registrar nuevos jugadores al club, una medida conocida como "transfer ban" tras una deuda pendiente de 2,56 millones de euros (aproximadamente R$ 15,3 millones) que el club debía pagar al club portugués Arouca por la transferencia del defensor João Basso.

Aún así, hubo otra noticia que sacudió al fútbol brasileño en las últimas horas fue el levantamiento de la sanción que pesaba sobre el Santos FC por parte de la FIFA, una decisión que le devuelve al histórico club paulista la posibilidad de operar con normalidad en el mercado de fichajes. El equipo donde brilló Neymar vuelve así a respirar en medio de un proceso de reestructuración deportiva e institucional.

Tras varias gestiones jurídicas y acuerdos para saldar las obligaciones pendientes, la FIFA notificó oficialmente el levantamiento de la medida. Esto significa que el club ya no figura con prohibiciones en el sistema de transferencias internacionales (TMS), quedando habilitado para registrar nuevos jugadores tanto a nivel local como internacional.

El levantamiento de la sanción representa, en definitiva, un nuevo comienzo para Santos. Más allá del recuerdo de figuras como Neymar, el club busca escribir un capítulo renovado en su historia, apoyado en estabilidad financiera y ambición deportiva. La pelota vuelve a estar en su cancha, esta vez sin trabas administrativas que condicionen su futuro inmediato.

¿Cómo va Santos en la tabla de posiciones del Brasileirao?

El equipo en donde milita Neymar inició con el "pie izquierdo" la competencia local que define la permanencia de los clubes en la primera división. Hasta el momento ha disputado cuatro partidos, dejando un saldo de una victoria, un empate y dos derrotas, lo que precisamente lo deja en la casilla 13 de la competencia, cerca de la "zona roja" del descenso.