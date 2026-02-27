Luis Enrique le quita la presión al PSG en Champions: "no tenemos ningún sentimiento de revancha"

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, descartó este viernes que vayan a afrontar el duelo de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea con un sentimiento de revancha, pese a que los londinenses les derrotaron la pasada campaña en la final del Mundial de Clubes (3-0).

"Ha sido un sorteo fascinante, nos toca un equipo inglés, pero no tenemos ningún sentimiento de revancha. Son competiciones diferentes", dijo el entrenador español.

"Este sorteo es nuestro camino, estamos acostumbrados. Somos los defensores del título y los problemas los tendrán los demás", agregó.

El sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League dejó uno de los enfrentamientos más atractivos de la fase eliminatoria: el choque entre el Paris Saint‑Germain y el Chelsea FC, un duelo que promete intensidad y protagonismo internacional.

La eliminatoria reúne a dos clubes acostumbrados a competir en las fases decisivas del torneo europeo. El PSG llega con la ambición de consolidar su proyecto y dar un paso importante hacia el título continental, mientras que el Chelsea busca recuperar su peso histórico en la competición y demostrar que puede volver a ser protagonista en Europa.

PSG y Chelsea ya se han cruzado en varias ocasiones en la Champions League, protagonizando series recordadas por su dramatismo y competitividad. Estos antecedentes alimentan el interés por un nuevo capítulo entre dos clubes que aspiran a llegar lejos en el torneo.