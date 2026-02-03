FIFA tomó decisión con Pereira: esto pasará con sus fichajes

Pereira inició una nueva temporada de la Liga BetPlay sufriendo aún un par de consecuencias de lo que fue la crisis económica que vivió en el cierre de 2025 y en donde la FIFA justamente tuvo que tomar decisiones al respecto para que se hiciera justicia y todo se mantuviera en regla por el bien de los jugadores.

Por la falta de pagos a los jugadores y cuerpos técnicos como el de Rafael Dudamel, la FIFA tuvo que sancionar al club con restricciones para inscribir nuevos jugadores durante el mercado de fichajes de 2026, lo que afectó seriamente su rendimiento y proyecto deportivo. Sin embargo, iniciando el mes de febrero se habría dado a conocer una noticia que beneficia al club y es el levantamiento de estas respectivas sanciones.

Pereira ya podrá inscribir más jugadores

El golpe económico que sufrió Pereira lo terminó dejando bastante desbalanceado en cuanto a la nómina que jugaría la Liga BetPlay 2026, ya que se tuvieron que despedir de figuras como Yesus Cabrera, Sebastián Quintero y Darwin Quintero, entre otros jugadores que decidieron rescindir de su contrato ante la falta de garantías que les estaba otorgando el club.

Pereira recientemente también perdió una gran figura como lo es el guardameta de 25 años, Alejandro Rodríguez, quien había llegado desde Cali, pero tuvo que retornar a su equipo por el tiempo de espera que ya llevaba el cuadro 'azucarero' en cuanto a su situación con la FIFA.

La escuadra 'matecaña' hizo una gestión bastante extensa para mejorar la condición del club, incluyendo el cambio de dueños. Este movimiento fue beneficioso, se comenzaron a salda deudas y frente a esta situación la FIFA también los retribuyó, levantándole sus respectivas sanciones para poder inscribir jugadores en el presente mercado de fichajes.

Los jugadores que se encontraban en carpeta y listos para comenzar a sumar minutos bajo el mando del estratega, Arturo Reyes, eran Fabio Delgado, Diego Mendoza, Danilo Ortiz y Anderson Plata, quienes ya podrían debutar en la siguiente fecha de la Liga BetPlay.

En otras noticias: No se le ha dado importancia al cuidado de la cancha

Próximo partido de Pereira en la Liga BetPlay

El siguiente reto del cuadro pereirano será auspiciando como visitante en el encuentro adelantado contra Millonarios por la fecha 9 de la competencia. Este duelo se llevará a cabo el jueves 5 de febrero, en el Estadio El Campín, sobre las 20:00 hora local.