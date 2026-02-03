Leonardo Castro y su postura ante la grama de El Campín: ‘Queramos o no, toca jugar’

Millonarios e Independiente Medellín no pasaron de la igualdad, en la reanudación del juego correspondiente a la cuarta fecha de la Liga BetPlay. El aguacero, sumado al pésimo estado de la cancha del estadio El Campín, llevaron a la suspensión de juego en la noche del domingo, posponiendo los 35 minutos restantes para las 3:00 p.m. del lunes 3 de febrero.

Pese al horario y ser jornada laboral en Bogotá, los hinchas de Millonarios acudieron en masa al máximo escenario deportivo de la capital de la República. Ambas escuadras permanecen en la parte baja de la tabla, complicando sus aspiraciones para llegar a las fases finales de la Liga BetPlay.

Uno de los protagonistas en cancha fue Leonardo Castro. El delantero de Millonarios jugó los 55 minutos que se disputaron en la noche del domingo, saliendo para el resto del juego, disputado este lunes.

La cancha del estadio El Campín, en máxima alerta

Para nadie es un secreto que el estado de la cancha del estadio El Campín es complicado. Incluso, los protagonistas se han manifestado en múltiples ocasiones al respecto.

Luego del juego entre Millonarios y el DIM, Leonardo Castro habló con los medios en la zona mixta y dijo “Las condiciones del terreno son complicadas, muy difíciles para jugar al fútbol. Así lo sacamos adelante, un empate que nos deja sinsabor. Queríamos los 3 puntos, hacer respetar la casa. Hay que pasar la hoja y pensar en Pereira”.

Agregó “Lastimosamente toca jugar, queramos o no, nos toca cumplir con las fechas, a pesar de las condiciones. Se demora mucho el tema de la cancha, nos toca jugar así y sacar buenos resultados”.

¿Qué pasa en Millonarios?

Leonardo Castro también se refirió a lo ocurrido en el arranque de la Liga BetPlay, enfocándose ya en el siguiente compromiso “Sabemos que hemos trabajado para sacar todo adelante. Nadie trabaja para perder. Pasar la hoja y sumar ante Pereira”.

¿Cuál es el próximo partido de Millonarios?

Millonarios recibirá en la quinta fecha al Deportivo Pereira, este jueves 5 de febrero, en el estadio El Campín.