Arias tendrá que trabajar pese a la victoria: "Hay que subsanar errores"

Nueva fecha de la Liga BetPlay 2026-I para el Junior de Barranquilla que tuvo que enfrentar en condición de visitante al Deportivo Pereira. En el Estadio Centenario de la ciudad de Armenia y sin público en las gradas, el cuadro barranquillero sacó la casta para quedarse con la victoria de 2-3.

Un partido apretado para el Junior, que tuvo variantes desde la primera parte contando con Jefferson Martínez por encima de Mauro Silveira, y sin la presencia de Teófilo Gutiérrez, algo que le fue consultado a Alfredo Arias y dejó claro por qué no estuvo el referente del equipo atlanticense.

Hubo tiempo para que Luis Fernando Muriel dejara su huella en el Junior con un tiro libre de larga distancia imposible para el arquero Jorge Martínez. En el segundo tiempo, Pereira aprovechó errores puntuales del equipo visitante y acortó distancias con Santiago Aguilar y Gustavo Torres.

Cristian Barrios cerró la victoria final del Junior con un tanto a los 84 minutos. No hubo tiempo para más y los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias aseguraron la segunda victoria en el campeonato.

EL ANÁLISIS DE ALFREDO ARIAS DE LA VICTORIA DEL JUNIOR ANTE PEREIRA

Después del partido en el Estadio Centenario de Armenia, Alfredo Arias afirmó que nunca estuvo en duda que iba a ser complicado sacar adelante el resultado, “quien pensó que el partido era fácil, no vio al Pereira. El primer partido lo pierde por un penal que le señalaron y la expulsión de un jugador. Eso los condicionó mucho. Luego tuvo dos empates y el último partido que jugó, debió ganarlo. Lo vuelvo a repetir, es un equipo bien parado, bien dirigido. Pero hicimos los méritos para ganarlo, tuvimos chances, los limitamos en el primer tiempo. Casi no los dejamos pasar”.

Durante el segundo tiempo, llegaron los goles del Deportivo Pereira que también tuvieron un tanto anulado por una mano, “en el segundo nos complicamos, algo que debemos corregir. No defendimos un par de pelotas. Tenemos que subsanar esos errores”.

Explicó por qué las decisiones de mover el equipo desde el arranque, “pudimos trabajar en aspectos de nivelar los jugadores que llegaron con los que ya están. En eso están los preparadores físicos para cuidar los jugadores, sus cargas. El campeonato dará para que la excelencia se dé con la competencia. Cometimos errores que permitieron los goles de ellos, el rival hizo el esfuerzo”.

Sobre la ausencia de Teófilo Gutiérrez, sentenció que se inventan muchas cosas en las redes, “Teo me manifestó que tenía un tema personal y por eso no viajó. Hay tanta gente inventando cosas. Ojalá tengan responsabilidad con ese tipo de cosas”.

Finalmente, volvió a puntualizar en cosas concretas como los errores que tuvieron en los 90 minutos, “el rival, obligado por el marcador, tuvo que cambiar y lo hizo bien. De esa manera nos retrasó. Eso cambió el partido. Igual cuando tuvimos la oportunidad de atacar, hicimos daño. Más allá del mérito del rival, el segundo gol es una jugada desafortunada nuestra. Tenemos que corregir y tener humildad para reconocer errores”.