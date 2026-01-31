Figura de la Selección Colombia Sub-20 tiene nuevo club en el Brasileirao

El mercado de fichajes no para de moverse y los futbolistas colombianos siguen siendo protagonistas, donde nuevamente un jugador ‘cafetero’ llegará al Brasileirao y se unirá a una extensa lista de compatriotas jugando en esta importante competencia.

Se trata del mediocampista Alejandro Ararat, pivote de apenas 19 años que cuenta con formación en categorías menores de la Selección Colombia y que supo destacarse jugando el pasado Mundial Sub-20, certamen donde el conjunto ‘Tricolor’ alcanzó las semifinales.

¿Cuál equipo brasileño fichó al colombiano Alejandro Ararat?

Se trata del Coritiba, conjunto que actualmente disputa el Brasileirao y que se ha fijado en el talento del mediocampista colombiano, quien llegará al club en condición de préstamo por un año y con opción de compra, procedente del naciente equipo Independiente Yumbo (anterior Atlético Huila).

El mediocampista que ha hecho toda su carrera en el conjunto huilense (ahora Independiente Yumbo), que en este 2026 ha cambiado de sede por complicaciones financieras y fallas en el Estadio Guillermo Plazas Alcid de la ciudad de Neiva, probará su primera experiencia en el fútbol del extranjero.

Los colombianos que jugarán el Brasileirao en este 2026

Un total de 31 futbolistas colombianos competirán esta temporada en la Primera División del fútbol brasileño, una liga que de acuerdo con últimos reportes de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) es considerada como la tercera mejor del mundo solo detrás de la Premier League de Inglaterra (1°) y LaLiga de España (2°).

A continuación, el listado completo de colombianos en sus respectivos clubes brasileños:

Athletico Paranaense: Juan Camilo Portilla, Kevin Viveros, Daniel Aguilar, Stiven Mendoza, Alejandro García, Felipe Aguirre, Carlos Terán y Edwuin Cetré.

Juan Camilo Portilla, Kevin Viveros, Daniel Aguilar, Stiven Mendoza, Alejandro García, Felipe Aguirre, Carlos Terán y Edwuin Cetré. Vasco da Gama: Marino Hinestroza, Carlos Andrés Gómez, Johan Rojas y Carlos Cuesta.

Marino Hinestroza, Carlos Andrés Gómez, Johan Rojas y Carlos Cuesta. Gremio: Miguel Monsalve, José Enamorado y Gustavo Cuéllar.

Miguel Monsalve, José Enamorado y Gustavo Cuéllar. Fuminense: Kevin Serna, Santiago Moreno y Gabriel Fuentes.

Kevin Serna, Santiago Moreno y Gabriel Fuentes. Cruzeiro: Luis Sinisterra y Néiser Villarreal.

Luis Sinisterra y Néiser Villarreal. RB Bragantino: Henry Mosquera y Sergio Palacios.

Henry Mosquera y Sergio Palacios. Internacional: Rafael Santos Borré y Johan Carbonero

Rafael Santos Borré y Johan Carbonero 𝐑emo: Juan Carlos Osorio (DT) y Víctor Cantillo.

Juan Carlos Osorio (DT) y Víctor Cantillo. Atlético Mineiro: Mateo Cassierra.

Mateo Cassierra. Botafogo: Jordan Barrera.

Jordan Barrera. 𝐂oritiba: Sebastián Gómez y Alejandro Ararat.

Sebastián Gómez y Alejandro Ararat. Flamengo: Jorge Carrascal.

