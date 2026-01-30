Luis Suárez ya escogió equipo en Colombia

Luis Javier Suárez vuelve a ser el centro de atención en el mundo del fútbol, no solo por haber obtenido la clasificación directa a los octavos de final de la Champions League tras quedar ubicado en el séptimo lugar, sino porque recientemente recordó al Fútbol Profesional Colombiano y dejó una inesperada confesión.

El delantero de la Selección Colombia y el Sporting Lisboa, no puede dejar de lado sus raíces, en especial porque fue justamente en el país cafetero en donde nació su pasión por este deporte, pero también todo gracias a Unión Magdalena, equipo del cual confesó ser hincha.

Luis Suárez es hincha de Unión Magdalena

La trayectoria de Luis Suárez como futbolista profesional se dio a pasos agigantados y debutó en España, país en donde pasó gran parte de su carrera, con un breve paso en Francia jugando con Marsella, pero sin duda alguna el mejor de sus momentos lo está viviendo en Portugal con la camiseta del Sporting Lisboa.

El delantero se consolidó como una de las piezas clave en la zona ofensiva de la escuadra portuguesa, pero esto no hubiera llegado a ser posible sin la pasión que le surgió al ver a los equipos de su tierra jugar y más con el apoyo de su abuelo, quien cumplía con a labor de llevarlo al estadio de Santa Marta para ver nada más y nada menos que a Unión Magdalena.

Suárez confesó que desde muy pequeño le hace fuerza al 'ciclón bananero' incluso cuando está en segunda división, pero no deja de lado el cariño y respeto que siente por otro de los clubes costeños como lo es Junior de Barranquilla.

"Siempre he dicho que desde pequeño iba al estadio a apoyar a Unión, iba con mi abuelo Victor, pero no sé qué deparará a futuro, no le cierro la puerta a ningún equipo. Me gusta mucho Unión, lo dije siempre, pero cuando estaba en la 'B' y Junior juega con diferentes equipos o competencias, ya sea Libertadores o Sudamericana, le hago apoyo porque hay que tener sentido de pertenencia por lo nuestro, somos costeños y ya está"

¿Cómo le ha ido a Luis Suárez jugando con Sporting Lisboa?

El atacante samario arribó al Sporting en la temporada 2025/26 tras su paso por la segunda división del fútbol de España jugando con Almería. Desde entonces ya ha tenido la oportunidad de jugar 32 partidos en los cuales ya ha podido cantar 24 goles y seis asistencias.