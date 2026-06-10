Figura de Medellín hace lo posible por no renovar y jugar en el exterior

Independiente Medellín vuelve a ser el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano debido a la exhaustiva renovación que está llevando a cabo desde el banquillo técnico hasta la plantilla de jugadores.

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Poco a poco el equipo va tomando forma, ya que por lo menos se confirmó que Luis Amaranto Perea tomará las riendas del club una vez finalice su participación con Colombia en el Mundial. Ahora hace falta ultimar detalles en la plantilla, en donde ya no estaría Baldomero Perlaza.

Baldomero Perlaza quiere salir de Medellín

Para el segundo semestre de la temporada 2026 habría retos difíciles como la Copa Sudamericana, pero también compromisos locales de igual importancia como la liga y la copa, por lo cual ya no quieren contar en su plantilla con Balanta, Viveros, Enzo Larrosa y Baldomero Perlaza.

Se estaría buscando la recisión de sus respectivos contratos de manera anticipada con el fin de liberar cupos que le sirvan al nuevo estratega para conformar un equipo que se acople a sus necesidades e idea de juego.

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Baldomero Perlaza sería uno de los casos más controversiales, ya que tiene vínculo hasta diciembre del presente año y esta situación se junta con una oferta de índole internacional, siendo Bolívar el club que lo quiere contratar.

Alejandro Restrepo quiere contar con el mediocampista de 34 años, un jugador que conoce bastante bien de Nacional y Medellín que cuenta con características que le pueden ayudar en su paso por el fútbol boliviano, aunque todavía hace falta ultimar detalles entre ambas instituciones para que se confirme el traspaso.

José Ortiz se va de Medellín

Se trata del defensa central José Ortiz. Algunos hinchas lamentaron la salida del jugador, pero otros más la aplaudieron. Habrá que esperar para conocer cuál será el próximo destino de este jugador.



“El Equipo del Pueblo informa que llegó a un acuerdo con el defensa central José Ortiz, para dar por terminado el vínculo contractual que lo unía a nuestra institución de manera anticipada”, señaló Medellín, a través de su cuenta oficial de X.

Jugadores que quiere renovar Medellín

Por otro lado, Medellín quiere mantener una base sólida que le funcione a Amaranto, por lo que se estarían llevando a cabo trabajos de renovación con Frank Fabra, Hayen Palacios y Kevin Mantilla, quien se podría quedar seis meses más.