Santa Fe busca lateral izquierdo y se acercaría a un ex DIM y Cali

Independiente Santa Fe ya empezó a moverse de cara al segundo semestre de 2026 y uno de los nombres que aparece en el radar del club es el de Andrés Correa, lateral izquierdo que no continuará en Deportivo Cali.

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Todo apunta a que el futbolista no aceptó la propuesta de renovación que le presentó la dirigencia azucarera. Según se conoció, la oferta contemplaba una extensión contractual por apenas seis meses, situación que no habría convencido al jugador.

Ante este panorama, Correa quedará libre para negociar con otros equipos una vez finalice su vínculo con el conjunto vallecaucano, y allí aparece Santa Fe como uno de los clubes interesados en sus servicios.

La búsqueda de un lateral izquierdo es una de las prioridades del cuadro cardenal para el mercado de pases. El cuerpo técnico considera necesario reforzar esa posición y ve en Correa una alternativa con experiencia en el fútbol colombiano.

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Además, el hecho de llegar como agente libre facilitaría una eventual negociación, pues no sería necesario realizar una inversión para adquirir sus derechos deportivos, permitiendo agilizar cualquier acuerdo.

¿Cuáles son los laterales izquierdos de Santa Fe?

Actualmente, Santa Fe cuenta con Christian Mafla y Jeison Angulo como jugadores de perfil zurdo para esa zona del campo. Sin embargo, este último no termina de convencer plenamente al cuerpo técnico, por lo que no se descarta que se le busque equipo para el segundo semestre.

En ese contexto, la llegada de Andrés Correa tomaría fuerza como una solución inmediata para fortalecer la plantilla que dirige Pablo Repetto, especialmente pensando en la exigencia de las competencias que afrontará el equipo.

La trayectoria de Andrés Correa

Correa tiene 32 años y una amplia trayectoria en el fútbol profesional. A lo largo de su carrera ha defendido las camisetas de Independiente Medellín, Fortaleza CEIF, Seattle Sounders, Tacoma Defiance, Boyacá Chicó, La Equidad y Deportivo Cali.

Además de su recorrido en clubes, el lateral también hizo parte de procesos juveniles de la Selección Colombia en las categorías sub 17 y sub 20, experiencia que contribuyó a consolidar su carrera profesional.

Por ahora no existe una negociación confirmada entre las partes, pero el interés de Santa Fe sería real. De mantenerse los acercamientos, se espera que en las próximas semanas pueda definirse el futuro del futbolista y eventualmente concretarse su llegada al conjunto bogotano.