Medellín traería jugador de Japón para el FPC

Independiente Medellín ha dado bastante de qué hablar a lo largo de la presente temporada, ya que en cuanto a lo deportivo no le fue del todo bien en el semestre de clausura, despidiéndose de la Copa Libertadores y de la Liga Betplay.

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El 'poderoso de la montaña', en busca de revertir estos malos resultados, empezó a trabajar en la reestructuración del equipo, comenzando desde el banquillo técnico con la salida de Alejandro Restrepo y la llegada de Amaranto Perea, quien ya tendría en sus planes a un defensor colombiano que milita en Japón, Jeison Quiñónes.

Jeison Quiñones dejaría Japón para volver a jugar en el FPC

Medellín decepcionó de gran manera a los hinchas que en varias ocasiones se terminaron desquitando, tal como ocurrió en el duelo contra Flamengo en Copa Libertadores, donde no permitieron que se llevara a cabo el encuentro.

Es por ello que las directivas de la institución ya trabajan con respecto a la reestructuración de la plantilla de jugadores para dejarle a Amaranto Perea una base sólida que se acople a la idea de juego una vez tome las riendas del club cuando acabe el Mundial.

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Dentro de este proyecto se encuentra justamente un viejo conocido del Fútbol Profesional Colombiano que en este momento se encuentra viviendo su primera experiencia en el fútbol internacional, justamente en Japón.

El primer refuerzo del DIM se trataría de Jeison Quiñónes, el defensor caleño de 28 años que salió de Águilas Doradas en 2025 rumbo a Yokohama, pero todo parece indicar que tras más de un año en el fútbol japonés estaría listo para retornar a Colombia, tal como dio a conocer el periodista Óscar Tobón.

¿Cómo le fue a Jeison Quiñónes en Japón?

El zaguero de 28 años arribó al continente asiático a inicios de la temporada 2025 y logró disputar 44 partidos, más de 3.000 minutos en donde se pudo reportar con tres goles y una asistencia.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Jeison Quiñónes en Japón?

Quiñónes arribó a Yokohama y firmó contrato con el club hasta diciembre de la presente temporada, lo que podría facilitar las cosas para su regreso al FPC.