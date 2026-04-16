[VIDEO] Mane desató la locura por el gol de Luis Díaz: así fue su emotiva celebración

Sin duda alguna, Luis Fernando Díaz Marulanda hoy por hoy es el mejor futbolista colombiano. Triunfa en el Bayern Múnich firmando su mejor temporada en Europa, y, como si fuera poco, el extremo logró sellar la clasificación para la semifinal de la UEFA Champions League por segunda vez desde que está en el ‘Viejo Continente’.

La primera fue con el Liverpool y llegaron a la final en la que enfrentaron al Real Madrid. Esta vez, en cuartos de final volvieron a enfrentar a los madrileños, y el colombiano desató la locura de manera agónica, tanto que llegó a su familia con la alocada celebración de su padre, Luis Manuel ‘Mane’ Díaz.

Y es que, cuando todo parecía que el partido se iba a decidir en un tiempo extra de media hora y posiblemente, en los penales, Luis Díaz hizo una pared con Jamal Musiala y sacó un remate que se desvió en Éder Militao sutilmente y entró al arco de Andriy Lunin. Un golazo que su padre celebró como nunca.

LA ALOCADA CELEBRACIÓN DE LUIS MANUEL ‘MANE’ DÍAZ

El gol de Luis Díaz evitó la prórroga y se gestó sobre los últimos minutos del compromiso. ‘Mane’ Díaz estaba viendo el partido en lo que parecía ser un bar y con la anotación de su hijo se soltó. Se llenó de alegría y euforia y en cuestión de 45 segundos todo explotó con gritos de “golazo, vamos ‘Lucho’, vamos”.

Junto con su familia, Luis Manuel celebró a todo pulmón la anotación del extremo del Bayern Múnich en un sofá. De hecho, fue tanta la alegría que se le salieron algunos madrazos al aire. Un “golazo, juep***” salió del ‘Mane’ contagiado por esa agonía de uno de los mejores partidos del 2026 hasta ahora.

Un grito también de descanso después de esa anotación de Luis Díaz que tumbó completamente a un club que ya sabe lo que es ganar la Champions League, pero que no estuvo a la altura para sacar adelante el compromiso.

‘MANE’ DÍAZ DEDICÓ LA CANCIÓN 100% GUAJIRO A LUIS DÍAZ

Además de esa alocada celebración que no se demoró en salir a la luz, Luis Manuel le dedicó una canción a su hijo, Luis Fernando Díaz. Al canto del 100% guajiro festejó el buen momento del jugador del Bayern Múnich.

Luis Fernando Díaz siempre ha demostrado estar orgulloso de sus raíces de la Guajira y de sus raíces indígenas también. Eso caracteriza al extremo que ya suma seis goles con el Bayern Múnich en esta presente Champions League y con el equipo que espera lograr alzar una ‘Orejona’.

El ‘Mane’ Díaz sigue celebrando a todo pulmón una carrera intachable de ‘Lucho’ y, como es habitual, las redes sociales están pendientes de todas las locuras que hace cuando festeja la trayectoria y los goles del ex Junior, Porto y Liverpool.

LA CHAMPIONS DE LUIS DÍAZ

Esta ha sido una de las mejores ediciones de Luis Fernando Díaz Marulanda tanto a nivel individual como grupal con un temible Bayern Múnich en el que ha hecho una dupla estelar con Michael Olise en las bandas. Este ya es su sexto gol con el equipo bávaro en esta campaña y se instaló a las semifinales, así como lo hizo con Liverpool en 2022.

En su primera temporada con el Bayern Múnich ya suma 42 partidos y lleva 24 anotaciones. Una temporada de ensueño que se configurará con la Bundesliga que ya tienen casi en sus manos y la Champions League. No obstante, en esa competencia tendrán que enfrentar al PSG que está en un momento dulce.

La deuda pendiente que tiene Luis Díaz en Europa es poder ganar una copa internacional. En Liverpool ganó todo en Inglaterra, pero quedó a deber con la UEFA Champions League que perdieron en 2022 frente al Real Madrid y ahora van por buen camino con el cuadro teutón.