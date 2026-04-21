Figura de Nacional podría quedar por fuera por problemas con su contrato

Atlético Nacional vuelve a ser el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano y el mercado de fichajes, ya que una de sus joyas formadas en las divisiones menores podría convertirse en jugador oficial del club o simplemente salir en la siguiente ventana de pases.

El protagonista en esta ocasión es Samuel Martínez, quien recientemente formó parte de la Selección Colombia campeona del Sudamericano U17 y el cual no cuenta con un contrato oficial con la institución 'verdolaga', situación preocupante tomando en cuenta el gran papel que tuvo con la 'tricolor'.

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Samuel Martínez habló sobre su contrato con Nacional

Colombia es protagonista en el mundo del fútbol al ganarse su cupo al Mundial U17 y de paso coronarse como campeón del Sudamericano U17 tras una extraordinaria participación en la que dejaron en el camino a importantes selecciones como Brasil y Argentina.

La 'tricolor' llegó hasta la final del certamen tras haber vencido a Brasil en las semifinales por un marcador de 0-3 y luego hizo lo propio en el último duelo contra Argentina con un contundente 0-4 que terminó con cruces bastante picantes entre los jugadores.

A lo largo de esta competencia, varios jugadores sobresalieron de buena manera por su rendimiento, pero sin duda alguna uno de los que llamó más la atención fue el mediocampista, Samuel Martínez, quien juega en las divisiones menores de Nacional.

El jugador de 17 años ya está de regreso en casa junto con el trofeo y una de las mayores incógnitas era lo que pasaría con su futuro deportivo a nivel de clubes a lo cual respondió sorprendido porque todavía no tiene contrato oficial con el 'verde paisa'.

“Del equipo profesional de Nacional nadie me ha dicho nada, los directivos sí me felicitaron y ahora que vayamos a Guarne creo que nos darán algo”.

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Próximo partido de Nacional

Atlético Nacional cuenta con un cupo asegurado en la siguiente instancia de la Liga Betplay desde que faltaban al menos seis fechas para que terminara el "todos contra todos", pero esto no quiere decir que no deba seguir cumpliendo con el respectivo calendario.

Es por ello que en el marco de la fecha 18 de la competencia local auspiciará como visitante en el Estadio Hernán Ramírez Villegas contra Deportivo Pereira. Este duelo se llevará a cabo el sábado 25 de abril sobre las 16:00 hora local.