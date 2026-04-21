Millonarios alista la calculadora: las cuentas para clasificar en Liga BetPlay

Millonarios no tiene un buen presente en la Liga BetPlay. Los embajadores sumaron una nueva derrota en su visita al América de Cali y esta, los dejó al borde de la eliminación, sin chances de disputar el título de mitad de año. Los de Fabián Bustos confían en rematar la temporada y esperar una serie de resultados para llegar uno de los objetivos.

El arranque de la era de Fabián Bustos ilusionó a los hinchas, luego del pésimo arranque de la Liga BetPlay, bajo el mando de Hernán Torres. Las formas cambiaron y los resultados se dieron hasta cierto punto, entrando incluso en el lote de clasificados.

Pese a esto, desde hace unas semanas, los resultados no los acompañan, con varios traspiés, tanto en casa como de visitantes. Por Liga BetPlay, Millonarios ya completa un mes sin ganar, pues el triunfo más reciente data del 21 de marzo ante Once Caldas en Manizales.

La derrota ante el América de Cali dejó a Millonarios más cerca de la eliminación, cediendo el terreno que había recuperado con el mismo Fabián Bustos. Están en la casilla 1, con 22 puntos y un gol diferencia de +6, el cual, terminaría siendo determinante, en caso de conseguir la clasificación.

El número mágico para clasificar estaría en los 29 puntos. Sin embargo, con 28 habría chances, sumándole algunos enfrentamientos directos que se darán en las últimas jornadas del campeonato.

Las cuentas de Millonarios para clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay

Millonarios tiene un panorama complejo, pues no solo debe ganar los dos partidos que le restan (Recibirá al Tolima este 23 de marzo en Bogotá y visitará a Alianza FC. Con ese panorama, necesitará los 6 puntos y, además, necesitará que el Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga no sumen.

Millonarios, con un ojo en la Liga BetPlay y otro en la Copa Sudamericana

Millonarios lleva dos fechas disputadas en la Copa Sudamericana, con una derrota y un triunfo. En la próxima jornada recibirá a Sao Paulo, para cerrar la primera vuelta de esta ronda.