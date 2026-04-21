"Necesita un timonazo": equipo que lucha por entrar a playoffs, podría cambiar de DT

La actualidad de Independiente Medellín atraviesa un momento de alta tensión, pues aunque el equipo sigue con opciones matemáticas de clasificar a los playoffs, su cuerpo técnico pende de un hilo.

Alejandro Restrepo podría salir del Medellín

El entrenador Alejandro Restrepo es señalado, razón por la que podría dejar el cargo en los próximos días debido al rendimiento irregular del equipo durante el semestre.

Según informó el periodista Óscar Tobón, la dirigencia del DIM ha optado por evaluar el proceso “partido a partido”, lo que refleja la incertidumbre que rodea al proyecto deportivo.

A esta presión se suman voces críticas como la del analista Carlos Antonio Vélez, quien fue contundente al afirmar que “Independiente Medellín necesita un timonazo”, dando a entender que el ciclo de Restrepo estaría cerca de agotarse.

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En lo deportivo, los números no acompañan. Tras 16 fechas de la Liga BetPlay —con un partido pendiente—, el Medellín suma apenas 20 puntos, lo que lo obliga prácticamente a conseguir un rendimiento perfecto en lo que resta del todos contra todos.

El margen de error es mínimo, y cualquier tropiezo podría significar no solo la eliminación anticipada, sino también la salida del entrenador.

A esto se suma el flojo inicio en la Copa Libertadores, donde el equipo apenas ha sumado un punto de seis posibles, complicando también su panorama en el plano internacional.

Los antecedentes de Restrepo que lo condenan en el DIM

El contexto se agrava si se tiene en cuenta lo ocurrido en 2025, cuando el DIM llegó a dos finales —Liga BetPlay y Copa BetPlay—, pero terminó perdiéndolas, ante Independiente Santa Fe y Atlético Nacional respectivamente, ambas en condición de local.

Así, el futuro de Restrepo dependerá directamente de los resultados inmediatos, en un cierre de campeonato donde el equipo no solo se juega la clasificación, sino también la continuidad de su entrenador.