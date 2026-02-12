Águilas Doradas hará queja formal a la Comisión Arbitral tras juego con Millonarios

El juego entre Millonarios y Águilas Doradas por la fecha seis del fútbol colombiano ha generado bastante polémica, sobre todo en el ámbito del cuadro antioqueño, que se ha mostrado bastante disgustado por la actuación de Luis Matorel y su equipo de VAR durante el juego.

Durante los 90 minutos disputados en el Coloso de la 57, se presentaron varias jugadas polémicas, las cuales han generado disgusto en la directiva del cuadro antioqueño. La primera de ellas, el penal con que el Millonarios logró la victoria, y la segunda, el posible agarrón de dentro del área a favor de Águilas, el cual fue revisado por el VAR.

Águilas Doradas pedirá audios del VAR del partido vs. Millonarios

Ante lo sucedido y el fuerte disgusto de la junta directiva de Águilas Doradas, se pudo conocer que el equipo antioqueño pedirá formalmente a la Comisión Arbitral que publiquen los audios del VAR de ambas jugadas, pues para ellos las decisiones que se tomaron no fueron las correctas.

Por otro lado, Águilas Doradas también enviará queja formal a la Dimayor y Comisión Arbitral por la actuación de Luis Matorel y su equipo de VAR, el cual estaba compuesto por John Perdomo (VAR) y Bryan Salazar (AVAR) y que fueron fuertemente cuestionados por el cuerpo técnico de Águilas.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Águilas Doradas muestra su disgusto por las actuaciones arbitrales, pues en el juego contra Deportivo Pasto, el equipo antioqueño quedó bastante enojado por la actuación de Wilmar Montaño, juez central del compromiso de la segunda jornada.

DT de Águilas Doradas no se quedó callado en rueda de prensa

En rueda de prensa tras la derrota contra Millonarios, Juan Niño, entrenador de Águilas Doradas, se pronunció sobre el tema del arbitraje, dejando claro que es una cuestión que se tiene que revisar, asegurando que las decisiones los perjudicaron durante los 90 minutos.

“Tienen que analizar el cuestión del arbitraje porque no es normal que las dos de ellos las revisen rápido y las de nosotros, como si no hubiera pasado nada”, afirmó el entrenador en rueda de prensa.