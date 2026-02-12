Logo Deportes RCN Vertical
Dimayor

¡Será una realidad! Presidente de Dimayor confirmó Fair Play Financiero en la Liga Betplay

En conversación con Medio Tiempo de Win Sports, Carlos Mario Zuluaga se atrevió a hacer una invitación a James Rodríguez.
Camilo Nieto
Carlos Mario Zuluaga dijo dónde quiere que juegue la Selección Colombia
Carlos Mario Zuluaga habló para Medio Tiempo de Win Sports y dejó varias perlas sobre lo que viene para el fútbol profesional colombiano, el presidente de la Dimayor habló de la cantidad de equipos, de los cupos a torneos internacionales, se atrevió a hacerle una invitación a James Rodríguez, además del Fair Play Financiero.

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor: "Le puedo anticipar a confirmarles que para el 2027 vamos a tener Fair Play financiero"

Sobre la cantidad de Cupos en los Torneos aseguró que era bastante difícil cambiar la disposición de los cupos a Libertadores y Sudamericana: “Sí, desafortunadamente con CONMEBOL no se ha podido, es una situación interna. Entendemos el dominio o el manejo que tienen Argentina y Brasil sobre el fútbol sudamericano. Cada vez creo que ganamos un poquito más de terreno, trabajaremos por ello, pero sí, creemos que ahí es la injusticia y en la distribución de los cupos y que nosotros debemos ser más partícipes realmente de las competencias”.

Lea también

El dirigente aseguró que la Liga tiene el prestigio necesario a nivel mundial: “Yo le diría a James que ha jugado en ligas que no está entre las diez mejores y hoy Colombia está entre las diez mejores, que bueno que jugara en Colombia”.

Sobre la cantidad de equipos en la máxima categoría del FPC: “Yo sigo insistiendo con 18 clubes jugando la A, 18 jugando la B, porque cabe perfectamente dentro del esquema y dentro del tiempo que tenemos nosotros para jugar al fútbol. Coincidencialmente la liga del Brasil toma esa decisión a partir del próximo año, lo cual me está dando la razón en ese sentido”.

Sobre el tema del Fair Play fue conciso: “Le puedo anticipar a confirmarles que para el 2027 vamos a tener Fair Play financiero, que ya se presentó realmente lo que nosotros propondríamos desde la Dimayor, para tener un mayor, y en esto hay que hacer y realmente enfáticos, porque queremos ayudarle a los clubes”.

Zuluaga sobre Fair Play Financiero: "Vamos a garantizar que tenemos con que pagar un jugador"

El Fair Play Financiero se empieza a adoptar en todo el mundo: “No ir a presionar los clubes con movimientos indebidos, todo lo contrario, es a mostrarles que puede manejar un presupuesto, que la idea es que, si contratamos a un jugador, vamos a garantizar que tenemos con que pagarlo, que lo importante es garantizar la sostenibilidad como empresa de los clubes. Y creo que en eso podemos dar una mano importante”.

Lea también

Carlos Mario Zuluaga agregó: “Con Conmebol tenemos una reunión con precisamente el día de mañana para mostrar nuestro modelo, porque ellos están interesados también en implementarlo entre las federaciones de Sudamérica”.

