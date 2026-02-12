Carlos Mario Zuluaga habló para Medio Tiempo de Win Sports y dejó varias perlas sobre lo que viene para el fútbol profesional colombiano, el presidente de la Dimayor habló de la cantidad de equipos, de los cupos a torneos internacionales, se atrevió a hacerle una invitación a James Rodríguez, además del Fair Play Financiero.

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor: "Le puedo anticipar a confirmarles que para el 2027 vamos a tener Fair Play financiero"

Sobre la cantidad de Cupos en los Torneos aseguró que era bastante difícil cambiar la disposición de los cupos a Libertadores y Sudamericana: “Sí, desafortunadamente con CONMEBOL no se ha podido, es una situación interna. Entendemos el dominio o el manejo que tienen Argentina y Brasil sobre el fútbol sudamericano. Cada vez creo que ganamos un poquito más de terreno, trabajaremos por ello, pero sí, creemos que ahí es la injusticia y en la distribución de los cupos y que nosotros debemos ser más partícipes realmente de las competencias”.

El dirigente aseguró que la Liga tiene el prestigio necesario a nivel mundial: “Yo le diría a James que ha jugado en ligas que no está entre las diez mejores y hoy Colombia está entre las diez mejores, que bueno que jugara en Colombia”.

Sobre la cantidad de equipos en la máxima categoría del FPC: “Yo sigo insistiendo con 18 clubes jugando la A, 18 jugando la B, porque cabe perfectamente dentro del esquema y dentro del tiempo que tenemos nosotros para jugar al fútbol. Coincidencialmente la liga del Brasil toma esa decisión a partir del próximo año, lo cual me está dando la razón en ese sentido”.

Sobre el tema del Fair Play fue conciso: “Le puedo anticipar a confirmarles que para el 2027 vamos a tener Fair Play financiero, que ya se presentó realmente lo que nosotros propondríamos desde la Dimayor, para tener un mayor, y en esto hay que hacer y realmente enfáticos, porque queremos ayudarle a los clubes”.

Zuluaga sobre Fair Play Financiero: "Vamos a garantizar que tenemos con que pagar un jugador"

El Fair Play Financiero se empieza a adoptar en todo el mundo: “No ir a presionar los clubes con movimientos indebidos, todo lo contrario, es a mostrarles que puede manejar un presupuesto, que la idea es que, si contratamos a un jugador, vamos a garantizar que tenemos con que pagarlo, que lo importante es garantizar la sostenibilidad como empresa de los clubes. Y creo que en eso podemos dar una mano importante”.

Lea también James se sumó a la pretemporada de Minnesota United y tendría fecha para su debut

Carlos Mario Zuluaga agregó: “Con Conmebol tenemos una reunión con precisamente el día de mañana para mostrar nuestro modelo, porque ellos están interesados también en implementarlo entre las federaciones de Sudamérica”.