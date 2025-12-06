Selección Colombia: fechas, horarios y sedes oficiales para el Mundial 2026

Ya todo está listo para que se juegue el Mundial de 2026 que paralizará globalmente a 48 selecciones participantes y claramente, a Estados Unidos, México y Canadá. Colombia logró su clasificación como tercera de las Eliminatorias Sudamericanas y quedó en el bombo 2 para el sorteo.

Vea también: Oficial: así quedó el grupo de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Justamente, este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos que confirmó a Colombia junto con Portugal, Uzbekistán y con una selección que llegará del repechaje internacional 1. Ese rival saldrá entre Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo.

Sin embargo, pareció curioso que el sorteo no tuvo en cuenta las sedes ni el calendario oficial como ha sido la costumbre en anteriores ocasiones. Para este histórico Mundial, el sábado 6 de diciembre se llevó a cabo el sorteo para definir las fechas y horarios, además de estadios.

Colombia tendrá que jugar entre México y Estados Unidos durante la primera fase. Enfrentará a Uzbekistán en la primera fecha, al repechaje internacional en la segunda y cerrará con Portugal. Ciudad de México, Guadalajara, Houston, Miami y Atlanta.

CALENDARIO OFICIAL DE COLOMBIA, HORARIOS Y SEDES DEFINIDAS EN FASE DE GFRUPOS

La Copa del Mundo arrancará el jueves 11 de junio. Se jugarán un total de 104 partidos con una instancia de más como los dieciseisavos de final. Colombia jugará en el Grupo K y ya se conoció por fin cómo será el orden de los partidos del combinado nacional, junto con las fechas, horarios y los estadios.

Colombia ya sabe que tendrá que jugar frente a condiciones meteorológicas muy complicadas durante el verano de Estados Unidos y de México, por lo cual, será interesante ver cómo Néstor Lorenzo preparará la Copa del Mundo. Deberá trabajar en una sede que tenga altitudes similares a las de Ciudad de México, Guadalajara, Houston, Miami y Atlanta.

Le puede interesar: DT de Portugal no teme por Luis Díaz: “Hay que hablar de más jugadores...”

Después del sorteo, Colombia conoció sus estadios, horarios y fechas completas. Así se jugará el Mundial para los dirigidos por Néstor Lorenzo:









Miércoles 17 de junio

Uzbekistán vs Colombia | 21:00 horas (Colombia) | Estadio Azteca Ciudad de México

Martes 23 de junio

Colombia vs Repechaje Internacional 1 | 21:00 horas (Colombia) | Estadio Akron Guadalajara

Sábado 27 de junio

Colombia vs Portugal | 18:30 horas (Colombia) | Hard Rock Stadium Miami



