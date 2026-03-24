El fútbol colombiano sigue golpeado por la repentina muerte del juvenil Santiago Castrillón, y en medio del dolor, las palabras de su madre, Nidia Gómez, han conmovido profundamente al entorno deportivo.

El sueño de Santiago Castrillón de debutar en primera división con Millonarios

En diálogo con Alerta Bogotá, la mujer compartió detalles íntimos de los sueños, el proceso y el respaldo que rodeaba a su hijo, dejando un testimonio cargado de amor y resiliencia.

El joven mediocampista de 18 años, perteneciente a Millonarios, falleció luego de sufrir un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub-20. Pese a la rápida atención médica en el campo y su traslado a un centro hospitalario de alta complejidad, los esfuerzos no fueron suficientes para salvarle la vida.

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En medio de la entrevista, Nidia Gómez evocó con emoción los últimos meses de su hijo, marcados por la ilusión de cumplir su sueño profesional. “El año pasado estuvo a punto de debutar tres veces, no se nos dio. Este año ya lo habían inscrito para competir internacionalmente”, relató. Incluso, contó que hacía apenas 15 días había tramitado su pasaporte, reflejo de la cercanía de ese anhelo que hoy queda truncado.

La madre también destacó el respaldo que el joven encontraba dentro del club, especialmente en miembros del cuerpo técnico y jugadores del plantel profesional. “Sentía que le veían talento, que confiaban en él. Le exigían, pero también lo apoyaban mucho”, expresó, al recordar el compromiso de su hijo por salir adelante y aprovechar cada oportunidad.

Madre de jugador de Millonarios, Santiago Castrillón, he tenido demasiada compañía de la parte Millonarios. siempre han estado conmigo"

Uno de los aspectos más destacados de su testimonio fue el acompañamiento institucional tras la tragedia. Gómez aseguró que, desde el primer momento, ha contado con el apoyo integral de Millonarios, tanto en lo emocional como en lo humano. “He recibido demasiada compañía. Han estado médicos, psicólogos, profesores y personas del club que siempre nos ayudaron”, señaló.

Además, reveló que figuras del fútbol colombiano se han comunicado para expresar su solidaridad, entre ellos Radamel Falcao García, así como compañeros de equipo y familiares de otros jugadores.