Flamengo no aguantó más: inesperado problema para Carrascal

En una noche histórica para el Flamengo, el equipo carioca consiguió una victoria contundente sobre Madureira por 8-0 en la semifinal de vuelta del Campeonato Carioca 2026, con el resultado convirtiéndose en uno de los más abultados de la temporada y definiendo con claridad la clasificación para la final del torneo estadual.

El encuentro se disputó el 2 de marzo de 2026 en el Estadio Maracanã, ante un público expectante que presenció un dominio absoluto del Rubro-Negro desde los primeros minutos, pero el cual un par de horas después recibiría una desalentadora noticia, ya que Filipe Luis no continuaría en el cargo de director técnico.

Sorpresiva salida de Filipe Luís de Flamengo

El Flamengo, obligado a responder tras un inicio irregular de temporada, salió con una formación ofensiva y rápidamente impuso su superioridad. El mediocampista Lucas Paquetá abrió el marcador en el primer tiempo con dos goles que encarrilaron el juego para su equipo, demostrando por qué es una de las piezas más importantes del elenco.

A estos se sumó un tanto en propia puerta por parte del defensor del Madureira, Jean Vianna, que selló la abrumadora ventaja parcial al cierre de la primera mitad y la posterior lluvia de goles que terminó con un marcador global de 11-0.

La goleada no fue la única sorpresa en Brasil, ya que también se confirmó la salida de Filipe Luís como entrenador de Flamengo este 3 de marzo de 2026. El exfutbolista había consolidado una etapa exitosa y llena de títulos en un período relativamente corto.

Tras una temporada con altos y bajos, el club carioca anunció oficialmente que el técnico de 40 años dejaría de estar al frente del primer equipo, en una decisión que se tomó apenas horas después de una contundente victoria por 8-0 ante Madureira en el Campeonato Carioca, resultado que lo había clasificado para la final del torneo estadual.

Flamengo comunicó su decisión mediante un breve comunicado oficial en el que también confirmó la salida del asistente técnico Ivan Palanco y del preparador físico Diogo Linhares. El club agradeció a Filipe Luís “por todo lo que fue logrado y compartido en esta trayectoria”, deseándole éxito en el resto de su carrera profesional.

¿Cuántos títulos ganó Filipe Luís como DT de Flamengo?

El estratega y ex figura de la Selección de Brasil, Filipe Luís, arribó al banquillo técnico de Flamengo en la temporada 2023 y se convirtió en una pieza importante del club habiendo sumado una cantidad de siete títulos en alrededor de dos años. Entre los más importantes se encuentra la Copa Libertadores que obtuvo en la temporada 2025.